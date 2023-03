Sofía Arribas y Saioa Goitia, las diseñadoras del vestido de novia de Tamara Falcó, han tenido que viajar a Madrid procedente de Bilbao, donde tienen su taller, para llevar a cabo una de las pruebas del vestido de novia de la hija de Isabel Preysler. Quedan apenas cuatro meses para la boda del año y no hay tiempo que perder.

Aunque se muestran con cautela, ambas han dado muchos detalles de cómo ha sido este prueba, que era muy importante: "Queda mucho trabajo, pero es verdad que lo más difícil ya está hecho". La marquesa de Griñón siempre ha ido acompañada a las pruebas de su vestido de novia y, según Sofía Arribas y Saioa Goitia, "está preciosa, está contenta, súper animada". No han querido confirmar ni desmentir si Isabel Preysler ha ido con su hija, pero han dado un detalle bastante revelador: "Sabemos de buena tinta que a Isabel le gusta".

Las diseñadoras de esta firma española han viajado a Madrid solo para reencontrarse con la colaboradora de 'El Hormiguero': "Pues sí, mira, no vamos a mentir. Hemos venido especialmente para ella". Este lunes ha sido el día elegido por ellas para hacer una nueva prueba del vestido y ellas no pueden esconder su felicidad cuando hablan de esto: "¡Ay, qué maravilla! Estamos todos muy contentos. Al final es 'la boda del año' y no digo 'del siglo'".

¡Dale al play para ver las declaraciones de las diseñadoras de Tamara Falcó!

Vídeo: EUROPA PRESS.