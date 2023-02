Las declaraciones de Joana Sanz en su regreso al trabajo

"Estoy bien, de vuelta al trabajo y enfocándome", aseguraba Joana Sanz quien ha participado en la Semana de la Moda de Madrid. La modelo ha confesado que quiere recuperar su rutina profesional después del escándalo que ha supuesto el caso de Dani Alves quien permanece en prisión. Dale al play y escucha sus declaraciones.

La tinerfeña ha evitado entrar en tema personales. "Lo siento, pero aquí estoy para hablar de mi trabajo y ya está. No voy a opinar de nada de mi vida personal". La maniquí ha vivido un mes especialmente difícil marcado por la supuesta agresión sexual del brasileño a una joven en un club de Barcelona. El pasado 5 de febrero, Joana Sanz acudió a la cárcel de Brians 2 para ver al futbolista, su primera y única visita hasta la fecha. "No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida", dijo con semblante serio a su salida del centro penitenciario.

Las significativas palabras de Joana Sanz

Estas últimas semanas, Joana Sanz ha escrito significativos mensajes en las redes sociales donde plasma el duro momento por el que atraviesa. Hay que recordar que el pasado mes de enero perdió a su madre, un pilar en su vida. A ella le dedicó recientemente una carta en la que pedía no ser juzgada "si me ven bailar o sonreír", solo es un paso para "sanar mis heridas a mi manera, a la que a mi madre le gustaría". Asimismo subrayaba que está sufriendo mucho: "Tengo mis días más animados, ese frío interno siempre me acompaña".

En cuanto al caso Dani Alves, el brasileño afronta una semana decisiva. El pasado jueves se celebró una vista en la sección tercera de la Audiencia de Barcelona sobre su futuro inmediato. Su equipo legal está buscando su libertad provisional y para lograrla ha planteado una serie de medidas como que pueda llevar una pulsera telemática para que la policía sepa siempre dónde está, una orden de alejamiento sobre la víctima y que entregue sus dos pasaportes. La próxima semana se dará a conocer si sigue en prisión o se le concede la libertad provisional.