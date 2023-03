Las declaraciones de amor 'ocultas' de Paloma Cuevas a Luis Miguel

De forma velada Paloma Cuevas dedica mensajes de amor a Luis Miguel. La diseñadora de moda ha encontrado la manera perfecta para desvelar cómo está su corazón y gritar a los cuatro vientos qué siente por el 'Sol de México'. Utilizando la táctica de 'decir sin decir', la hija de Victoriano Cuevas incluye canciones en sus publicaciones, temas en los que habla de la felicidad que ha irrumpido en su vida, en los que se dirige a alguien que ha sido su apoyo más férreo y en los que pide a alguien misterioso que la bese. Tres canciones en muy poco tiempo con las que demuestra que Paloma no da puntada sin hilo desde que ha iniciado una bonita historia con el artista. ¿La última vez en hacerlo? Este mismo jueves 2 de marzo cuando la hija del reconocido torero posteaba una fotografía desde la nieve junto a la canción de Pharrel Williams, 'Happy' (Feliz), tema que revolucionó las diferentes plataformas en su lanzamiento en el año 2013 y que en la actualidad sigue sonando con fuerza.

Con su letra deja claro que está pletórica, prueba de ello, que se escuche al cantante entonar "porque soy feliz. Aplaude, si sientes que la felicidad es la verdad...Porque soy feliz. Aplaude, si sabes qué es la felicidad para ti porque soy feliz. Aplaude, si sientes que eso es lo que quieres hacer". A través de estas líneas evidencia que no quiere se esconder, de hecho, quiere presumir de su momento actual, el cual no puede ser más dulce. Una canción que está muy bien elegida si se tiene en cuenta que Paloma Cuevas está tremendamente feliz desde que ha iniciado un romance con Luis Miguel, con quien forma una de las parejas que más interés despierta en la crónica social. Hasta en tres ocasiones más la cordobesa ha abierto su corazón y posteado canciones con las que se siente identificada.

Así lo demuestra el gesto que tuvo durante su escapada a Nueva York, periplo en el que compartió una imagen de la ciudad de los rascacielos de noche. La imagen era mágica, pero más aún lo fue cuando añadió la melodía de 'Fly me to the moon' de Frank Sinatra y es que en ella el cantante dice "llévame a la luna, déjame jugar entre las estrellas (...) sostén mi mano, en otras palabras, mi amor bésame". Aunque lo verdaderamente llamativo no era tanto la letra, sino que en su día la entonó con su actual pareja, Luis Miguel. Incluyó una versión melódica, pero es fácil identificar la canción y descubrir de qué tema se trata. Fue en la década de los 90 cuando lanzaron este dueto que a día de hoy tiene millones de visualizaciones y que ni para Paloma ni para el resto de la humanidad ha pasado de moda.

También nos detenemos en la canción de Céline Dion, 'Because you loved me' (Porque me amaste), a través de la que se muestra muy agradecida por lo que ha cambiado su vida gracias a alguien muy especial y que ha empleado muy recientemente en su cuenta de Instagram. "Estaré por siempre agradecido, cariño. Tú eres quien me sostuvo, nunca me dejes caer. Eres el que me vio a través de todo. Eras mi fuerza cuando era débil, eras mi voz cuando no podía hablar y mis ojos cuando no podía ver. Viste lo mejor que había en mí", canta la artista canadiense, palabras con las que Paloma Cuevas reconoce el momento que está viviendo. En ella agradece que le hayan dado alas y le ayudaran a volar, toda una declaración de amor que supone un paso al frente en su relación.

Paloma Cuevas ha encontrado en la música una aliada, una forma de expresión mediante la que decir en el universo 2.0 que Luis Miguel ocupa su corazón. Lo ha vuelto a demostrar con otra canción utilizada estos días en los que, por cierto, está muy activa. Hablamos de 'Contigo aprendí', romántica balada de Armando Manzanero y que su pareja ha cantado en directo en un concierto. "Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones", grita al cantante, a través de las que Paloma volvería a ensalzar a Luis Miguel una vez más. ¿Cuál será la siguiente? Habrá que esperar.