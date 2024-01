Este viernes 5 de enero, Colate Vallejo-Nágera se sienta en el plató de ‘¡De viernes!’ para hablar de su faceta más personal y revelar algunos episodios hasta ahora desconocidos. Entre ellos, el "intento de abuso sexual" que sufrió cuando apenas era un niño. Además, Colate habla como nunca de su ex Paulina Rubio, la madre de su único hijo. Sin embargo, no ha sido la mexicana la única mujer que ha pasado por su vida.

A lo largo de sus 51 años, han sido varias las mujeres que han pasado por la vida de Nicolás Vallejo-Nágera. Y, a pesar de que su historia está marcada por su tormentosa relación con Paulina Rubio, en su curriculum amoroso se pueden destacar tres mujeres que han marcado su historia sentimental.

Hace casi dos décadas, en 2004, Colate Vallejo-Nágera vivió durante unos meses una breve, pero intensa, relación con Eugenia Martínez de Irujo, de la que guarda un bonito recuerdo. De ella hablaba en su libro 'Colate por Nicolás': "fue muy bonita y divertida". "Fue una relación de amistad que se convirtió en algo más por las circunstancias que nos rodeaban" pero que, cuando salió a la luz, "aunque estuvimos bastante tiempo pudiendo llevarla en una relativa discreción, fue un boom mediático". Recordemos que, tan sólo dos años antes, la hija de la duquesa de Alba había anunciado su separación de Francisco Rivera.

Un año después, en 2005, Nicolás Vallejo-Nágera comenzaba su historia de amor con la cantante mexicana Paulina Rubio. La pareja se daba el "sí, quiero" en una fastuosa boda, en mayo de 2007, en el parque ecoturístico de Xcaret, en México. Entre los invitados que acompañaron a la pareja en este día tan señalado estuvieron Eugenia Martínez de Irujo, ex de Colate. Alejandro Sanz, Vicky Martín Berrocal, Pocholo Martínez Bordiú o Fonsi Nieto.

Sin embargo, después cinco años casados, Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera se separaron en 2012. Fruto de su unión nació su único hijo, Andrea, que ya tiene 13 años. La ex pareja protagonizó uno de los divorcios más mediáticos y polémicos del momento, que firmaron finalmente en 2014. Sin embargo, diez años después, sus problemas siguen tan candentes como el primer día...

"En el 99 conozco a Paulina. Ella tenía pareja en ese momento. Veía cosas que no me cuadraban. Todas las divas deben ser caprichosas, pero ella hacía muchos esfuerzos para ser la mejor", ha confesado Colate, en el adelanto emitido en '¡De Viernes!'. "La última frase que me dijo mi padre en su vida fue: ‘Esta mujer te va a arruinar la vida’, y de repente un día pasó algo y desde ese día hasta hoy. Nunca más", añadía.

A finales de 2021 se confirmaba que Colate Vallejo-Nágera estaba ilusionado de nuevo gracias a María Clara Mejía. El hermano de Samantha Vallejo-Nágera declaraba públicamente su amor hacia la bella modelo y diseñadora colombiana, a la que conocía desde hacía quince años. "Creo que es una mujer que me quiere con tanta sinceridad, con tanta honestidad que me sorprende haberla encontrado en Miami porque siento que aquí hay una especie de materialismo", decía en una entrevista que publicó la revista 'People'.

El 2 de octubre de 2022, publicaba en sus redes sociales una bonita imagen junto a su pareja, con motivo de su primer año juntos: "Un año caminando de tu mano con una sonrisa y mucha felicidad. Happy anniversary". Sin embargo, la última publicación de la pareja en redes sociales es de hace un año, en diciembre de 2022.