La Selección Española femenina de fútbol no se puede creer todavía lo que ha pasado. Una victoria que todavía celebran y que les acompañará para siempre a todas y cada una de ellas. Por el momento, se encuentran en Ibiza, donde han sido recibidas por cientos de personas que celebran su triunfo en el Mundial. Intentando relajarse tras semanas de tensión, han optado por surcar las aguas cristalinas de la isla, ver preciosos atardeceres e incluso bailar al ritmo de Bizarrap en una conocida discoteca, tal y como demuestran las primeras imágenes de estas más que merecidas vacaciones. Están pletóricas y es que acaban de alzarse como ganadoras de la Copa del Mundo.

Las jugadoras han lucido tipazo y han dejado ver a través de su sonrisa cuánto se alegran de que el esfuerzo haya valido la pena. Agradecidas por todo el cariño recibido en su vuelta España, nadie duda que habrán comentado la polémica suscitada al rededor del campeonato estos días. Y es que el beso de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, a Jenni Hermoso, está copando titulares desde el pasado domingo 20 de agosto.

Las palabras de Jenni Hermoso al llegar a la isla

El buen tiempo y el sol de la isla bonita está ayudando a que desconecten, eso sí, no todas, sino solo "las supervivientes", tal y como dijo la propia Jenni Hermoso, quien explicó que no habían viajado las 23 compañeras. "La energía que transmite esta isla nos ha traído mucha suerte y os hemos traído esta Copa. Me alegro muchísimo de que acompañéis a las niñas y niños porque esto es fruto de muchos años y que puedan darse cuenta de que tienen un futuro muy bonito. Estamos súper orgullosas de abrir caminos, que sientan que algún día pueden ser deportistas profesionales y muchas gracias a todas por abrirnos las puertas", dijo ella.

No ha sido fácil para ninguna de ellas llegar hasta donde están, por lo que todavía celebra por partida doble lo sucedido en la final contra Inglaterra. No te pierdas las fotografías de parte de las jugadoras a continuación. Cata Coll, Alexia Putellas o Jenni Hermoso son solo algunas de las que han compartido imágenes desde Ibiza. Fue a su llegada a la isla cuando las heroínas de La Roja se subieron a un autobús para darse un baño de masas, en el que los presentes no dejaron de gritar, corear sus nombres y gritar todos al unísono "campeonas".

1 de 5 Misa Rodríguez celebra junto a sus compañeras el título del Mundial 2 de 5 Algunas siguen vistiendo el color de "la roja" 3 de 5 Por fin, ha llegado el momento de relajarse 4 de 5 Surcan los mares entre amigas 5 de 5 Una escapada junto también equipo de la selección