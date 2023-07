Las casas de Eva Cárdenas, mujer de Alberto Núñez Feijoó

Eva Cárdenas tiene un importante patrimonio. La pareja del político Alberto Núñez Feijoó trabajó en la dirección de Zara Home, siendo después cuando probó en otro sector que nada tenía que ver. Apostó por el sector inmobiliario, prueba de ello, que tenga un total de seis propiedades en su poder. Pero, ¿cómo son y dónde estas están los bienes que ella acumula como tesoro inmobiliario? Comencemos por una de sus últimas adquisiciones: una casa de piedra de 150 metros cuadrados que está ubicada en Moaña (O Morrazo, Galicia) y donde además disfruta de una gran parcela compuesta por más de 700 metros. Tiene acceso directo al mar, varias alturas y su coste superaba los 600.000 euros, cantidad nada desdeñable y que se suma a otras posesiones. La reformó y la puso a su gusto, al igual que ha hecho con otras residencias.

Eva Cárdenas tiene varias propiedades

Y es que a sus 58 años, no es ni mucho menos su primer transacción de este tipo. Eva Cárdenas también compró un piso de 256 metros cuadrados de un edificio señorial de A Coruña, operación que logró con una hipoteca de 800.000 euros. Poco antes compró un edificio entero en la misma ciudad, el cual tenía cuatro apartamentos y casualidades de la vida o no, una tienda de Zara Home en frente. Su suculento sueldo le permitía no solo soñar, sino también ampliar su patrimonio de cara al futuro, tal y como evidencia que adquiriera otra vivienda, por ejemplo, en la urbanización Icaria en Oleiros. Un chalé de casi 400 metros cuadrados que le obligó a pedir un crédito de 600.000 euros o un terreno de más de 3000 resumen la capacidad económica que Eva Cárdenas.

Amasa alrededor de 4 millones de euros en cuanto a activos, de hecho, montó una inmobiliaria con su hija Gabriela llamada Niebla Azul. La actual pareja de Alberto Núñez Feijoó trabajó en Zara Home entre los años 2003 y 2018, aunque no fue la única empresa conocida a la que prestó sus servicios. También estuvo mano a mano con Sargadelos, otra compañía gallega de cerámica muy conocida que también le dejó una importante huella.

Núñez Feijoó, por su parte, también tiene una gran fortuna personal. Tiene una finca en O Cairo, donde se construyó una vivienda, una finca rústica en Ames (A Coruña), un piso en Madrid y otro en Vigo. Además, tiene una plaza de garaje, detalles que revelan que los dos tienen patrimonio suficiente, además de sus exitosas carreras. En total suman entre los dos más de 11 propiedades, cifra muy llamativa y que a más de uno conseguirá dejar sin palabras.

Eva Cárdenas y Núñoz Feijoó se convirtieron en padres de su primer hijo en común en el año 2016, aunque son pocos datos los que se conocen de su día a día. Tienen una vida blindada, siendo en el año 2009 cuando tuvieron su primer contacto. ¿El escenario de su primera cita? A bordo de un avión, aunque tardaron dos años en coincidir de nuevo. En 2013 la historia dio luz verde y desde entonces ya no se han separado.