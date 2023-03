Las 7 perlas de Georgina Rodríguez en 'El Hormiguero' que han hecho incendiar las redes sociales

La entrevista de Georgina Rodríguez en 'El Hormiguero' ha alcanzado excelentes datos en lo que a audiencia se refiere. No tanto en cuanto a acogida y es que han sido muchos los que han cargado contra la modelo. "Me está dando un poco de vergüenza ajena", "No soy materialista, tengo un diamante de 9 quilates y 150 bolsos", "¿Esto está pasando o es una broma?" o "A mí esto me parece obsceno, francamente" son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la Red sobre la primera charla en directo de esta joven en televisión. Mensajes que hacen ilusión hasta siete 'perlas' de Georgina:

"Se van a sentir muy identificados"

La influencer ha asegurado que los espectadores de la segunda temporada de 'Soy Georgina' se van a "sentir muy identificados" con su docurreality. "Todo lo que se imaginen lo van a ver. Se van a sentir muy identificados, les va a encantar", ha dicho. Una frase muy llamativa y que muchos han puesto en duda debido a su alto tren de vida, un nivel de vida que pocos se pueden permitir.

"A veces les pongo vídeos de niños que no tienen comida y les digo: 'Mira, esto os puede pasar"

Al confesarse sobre su día a día, Pablo Motos le ha preguntado a Georgina cómo hace para que sus hijos se coman toda la comida. Ella ha asegurado que les obliga y que para ello "a veces les pone vídeos de niños que no tienen comida y les digo: 'Mira, esto os puede pasar'".

"Cristiano no es muy materialista"

Georgina también ha hablado sobre los regalos que le ha hecho a su pareja desde que están juntos. "¿Qué le regalas a alguien que lo tiene todo?", ha preguntado Pablo Motos, cuestión a la que ella ha respondido con una declaración sorprendente. "Tampoco es muy materialista. Le he regalado tres coches y ya no le regalo más, no es original", ha comentado.

"Cristiano me dice que hay que rellenar el vestidor"

Llevan algunos meses viviendo en Arabia Saudí, a donde dice Georgina que solo se llevaron dos maletas. Por ello, ha explicado que su vestidor no tiene toda su ropa, tampoco todos sus complementos, una situación a la que el futbolista quiere ponerle remedio comprando todavía más ropa. "Ahora es gigante porque comparto con Cristiano y él me dice que hay que rellenarlo un poco", ha deslizado la maniquí.

"El dinero me ha cambiado para mejor"

La empresaria está convencida de que el dinero no le ha transformado. Solo le está ayudando no solo a seguir con su vida, sino también a que su entorno y sus seres queridos tengan posibilidades. "Yo pienso que no, me cambia a mejor porque puedo ayudar a mi familia y a mis amigos, es muy gratificante para mí", ha apuntado.

"El olor a pastel recién echado de los baños de los aviones comerciales me corta hasta el pis"

Cuando Motos le ha preguntado cómo funciona tener un avión privado y cómo es de fácil viajar en ellos, Georgina ha relatado los escollos que a veces te puedes encontrar. "Hace unos días tenía que volar de Manchester a España por trabajo y no me dejaron volar en el aeropuerto de Manchester, me hicieron esperar en el avión para luego decirme que me fuera a mi casa", ha asegurado. Mantiene que no todo son facilidades, aunque reconoce sus diferencias respecto a un vuelo comercial. Justo en ese instante ella ha declarado que nunca ha sido capaz de hacer "caca en el avión". En los instantes posteriores, ha dicho el motivo. "No voy a meterme en un baño que está calentito, que huele a pastel recién echado. A mí eso me corta hasta el pis", dice.

“Madrugo, me encargo de mis empleados, hago shootings”

La última invitada a 'El Hormiguero' ha explicado que su agenda está muy ocupada por sus cinco hijos, al igual que por su trabajo como influencer y ahora reina de realities. "Madrugo, me encargo de mis empleados, hago shootings, me ocupo de las dos obras que tenemos, el reality...", añade.