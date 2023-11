La reciente detención y posterior puesta en libertad sin medidas cautelares de Cándido Conde-Pumpido, expareja de Lara Dibildos, ha situado al abogado en primer línea mediática. El abogado, hijo del Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, fue detenido este fin de semana tras ser acusado por una prostituta brasileña de participar en una supuesta agresión sexual en grupo. Poco después fue puesto en libertad, algo que ha sorprendido a todos. Este lunes, la hija de la recientemente desaparecida Laura Valenzuela ha respondido por primera vez sobre la polémica en la que se ha visto envuelto su exnovio. Visiblemente nerviosa ha reaccionado a las preguntas de los periodistas. No se pierda el vídeo para escuchar sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press

La intérprete ha contestado de manera contundente al salir de su domicilio, en Madrid. "No voy a hablar", espetaba. Visiblemente inquieta, la actriz salía de su domicilio muy seria y cubriendo su rostro con gafas de sol sin desvelar si ha podido hablar con el abogado después de haber sido puesto en libertad. "Hoy me voy unos días a rodar fuera", se ha limitado a decir. Lara, mucho más discreta que de costumbre, ha insistido en su voluntad de no comentar nada sobre lo que le ha sucedido a su ex: "De verdad, no puedo hablar".

Lo cierto es que Lara Dibildos no tiene intención alguna de pronunciarse públicamente sobre este asunto. Así lo ha confirmado en el programa de radio 'Es la mañana de Federico' , donde se ha hablado de las reacciones de la artista a la presunta violación en grupo de su expareja. "Lara Dibildos no coge el teléfono desde anoche, está desbordada porque no sabe hasta dónde puede hablar y dónde no", ha asegurado Beatriz Cortázar.

Quien sí ha respondido a todas las preguntas que se le han formulado ha sido Ricardo Álvarez-Ossorio, abogado defensor de Cándido Conde-Pumpido. Este ha dejado claro la jueza que ha puesto en libertad al letrado "no es amiga" de su padre. Y ha aclarado: "Es magistrada y lo que hace es su trabajo. Evidentemente se conocen. Lo que no se puede hacer es que se diga que este señor se ha puesto en libertad por ser amiga de su padre". Asegura asimismo que la prostituta miente en el relato que ha contado a la policía y que su reacción era "exagerada".

Cándido Conde-Pumpido, que en su perfil de Twitter se califica a sí mismo como "un abogado en lucha por el derecho de defensa" y un "defensor de personas, alzando la voz para denunciar injusticias", no ha ofrecido declaraciones a los medios sobre el incidente en el que se ha visto envuelto. El letrado, defensor de Rafael Amargo, y "primer Premio Toga de Oro al mejor abogado penalista", tal y como destaca en su perfil oficial, mantuvo una breve relación sentimental con Lara Dibildos. El idilio apenas duró cuatro meses, y llegó en un momento crucial en su vida: poco después del fallecimiento de su madre. "Yo estaba en un momento muy malo. Mi madre falleció el 17 de marzo y yo me reencontré con él a principios de abril, con lo cual yo estaba en mi proceso. Me apoyó muchísimo y aquello dio paso a una amistad, y al final afianzamos esa amistad. Es importante esa base", reconocía la propia actriz en el diario 'ABC'.

Ahora cada uno ha tomado su camino y Lara nada quiere saber sobre los hechos que ha denunciado una prostituta. Según su testimonio, fue presuntamente abusada sexualmente por Cándido Conde-Pumpido y dos amigos. La detención de los tres hombres se produjo el pasado viernes y todos ellos fueron puestos en libertad sin medidas cautelares. El abogado entregó al juzgado las grabaciones de las cámaras de seguridad de su casa, pero en ellas, tal y como indica el auto de la juez, "no se adivina ninguna situación coincidente con el relato de los hechos mantenido por la mujer". Según la magistrada, las imágenes "desvirtúan" la "versión" de la presunta víctima.