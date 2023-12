Hace tiempo que Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi no son pareja, pero siguen siendo una familia. Tanto es así que la actriz se ha convertido en un apoyo fundamental para Escassi durante su etapa en 'MasterChef Celebrity 8'. Juntos han vivido, incluso, la gran final del programa que se celebraba este jueves y en la que el jinete era uno de los grandes favoritos para hacerse con el delantal de ganador. No lo ha logrado, pero Lara no ha dudado en lanzarle un emotivo mensaje a través de las redes sociales para celebrar su paso por el concurso.

"Felicidades por el concurso que has hecho y por ser una de las personas más luchadoras que conozco y el mejor referente para nuestro hijo. Te quiero una jartá", escribía en su perfil de Instagram, "no habré tenido suerte en el amor pero tengo la mejor familia", añade. Una demostración más de que el amor que se guardan supera todo lo que han pasado, y es que la propia Lara ha contado en varias ocasiones que su relación con Escassi no fue precisamente idílica: "Escassi me fue infiel a la semana de conocernos". Tal y como explica la actriz, se conocieron en una época en la que el jinete “gustaba a todas y a él le gustaban todas. Él estaba en lo más alto de golfo, muy descentrado y despistado. Le veo ahora, tan centrado, completamente diferente. Ya me hubiera gustado a mí pillarlo así”, confesaba tras verlo en su paso por MasterChef.

El cariño, eso sí, es completamente mutuo. Álvaro también ha aprovechado sus intervenciones en el programa para recordar que "la madre mi hijo es impresionante" y no ha dudado en deshacerse en halagos para ella cada vez que la mencionaban: "Lara es maravillosa". Es evidente que la relación de la ex pareja va mucho más allá de la cordialidad y que ambos han decidido mantener una buena amistad por el bien de ambos y del hijo que tienen en común.

Tan buena y conocida es su amistad que Lara Dibildos ha sido una de las invitadas estrella en esta última edición de 'MasterChef Celebrity 8', a donde acudió para arropar a Escassi y mostrarle todo su apoyo: "Yo se que eres un currante y consigues todo lo que te propones", aseguraba tras fundirse con su expareja en abrazos y "te quiero's". "Por nuestro hijo y por mi no solo tienes que llegar a la final. Tienes que ganar", le animaba la actriz. No ha habido suerte pero la familia lo ha celebrado como una victoria más en la carrera de Escassi: Unidos, fuertes y con mucho amor.

Una historia de amor y amistad

Su historia estuvo llena de idas y venidas y se remonta a hace 18 años. La relación sentimental entre la expareja comenzó en 2005 y se rompió de un día para otro después de que salieran a la luz unas fotografías muy comprometidas del jinete con otra mujer. Él salió a pedir perdón públicamente y se reconciliaron. Sin embargo, las continuas deslealtades de Álvaro Muñoz Escassi continuaron, lo que provocó la ruptura definitiva de la pareja meses después del nacimiento, en 2007, de Álvaro, el hijo que tienen en común.