La llamativa reacción de Lara Dibildos al ser preguntada por su ex, Cándido Conde-Pumpido

Vídeo: Europa Press

Lara Dibildos vuelve a estar en el foco mediático tras la reciente entrevista en Telecinco de Cándido Conde-Pumpido. El exnovio de la actriz reaparecía el pasado viernes 12 de enero en televisión para dar su versión sobre los hechos que ha protagonizado en los últimos meses. Lo hacía en el plató de 'De viernes' horas después de archivarse la denuncia que se le interpuso por agresión sexual. Según él, la denunciante, Aline, lo hizo por "despecho". Incluso le acusó de manipular unas bebidas con sustancias estupefacientes para que él perdiera el conocimiento. Pero no fue lo único a lo que se refirió el abogado penalista. El hijo del presidente del Tribunal Constitucional no dudó en hablar sobre los motivos de su ruptura con la hija de Laura Valenzuela.

La intérprete, por su parte, que lleva todo este tiempo tratando de desvincularse de su expareja, no ha dudado, ahora, en mostrarle su apoyo. Al ser preguntada por él, ha confesado que fue el propio Cándido quien le contó que iba a conceder una entrevista al formato de Mediaset. "Me lo contó, nada más, pero no la he visto", ha confesado Lara ante las cámaras. Con sus palabras, deja caer que su relación en estos momentos es, como mínimo cordial, y existe un canal abierto de comunicación. De hecho, no ha dudado en mostrarle su apoyo públicamente. Una postura que ha llamado la atención teniendo en cuenta que lleva meses sin pronunciarse sobre la situación del abogado. "Siempre le he apoyado", ha dicho la actriz muy contundente.

Los motivos de la ruptura entre Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido, al descubierto

A Lara Dibildos se la ha podido ver muy tranquila en su reaparición ante los medios después de la entrevista de su exnovio. Cándido Conde-Pumpido explicaba en 'De viernes' que ha vivido momentos muy complicados estos últimos meses. El abogado recordaba que su relación con la denunciante comenzó poco después de su ruptura con la ex de Álvaro Escassi y madre de su hijo pequeño. De acuerdo con su relato, la brasileña "se desquicia" tras escucharle hablar de la también presentadora, motivo por el que Cándido decide tomar distancia. "Llevaba días evitando cogerle el teléfono. Llega a plantarse en la puerta de la casa, saltar la valla y colarse por el jardín. He valorado desde el despacho hasta la preparación como una trampa de toda la situación. Me denunció por agresión sexual por venganza", explicó.

Conde-Pumpido aseguró desde el plató de Telecinco que Lara ha sido uno de sus grandes apoyos para superar esta difícil situación. Incluso, relató, le fue a visitar al hospital cuando tuvo que ser ingresado de urgencias. Sobre su ruptura, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional reconoció que ambos llevaban vidas muy diferentes de compatibilizar. "Los horarios son complicados. Estamos acostumbrados a vivir a nuestra manera. Una de las cosas que más le agradeceré a Lara fue precisamente el tener ganas de luchar por ella", confesó.