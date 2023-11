La reacción de Lara Dibildos cuando le preguntan por el ingreso hospitalario de su ex, Cándido Conde-Pumpido

Vídeo: Europa Press

El pasado 3 de noviembre Cándido Conde-Pumpido Jr fue detenido tras ser denunciado por presunta agresión sexual en grupo. Un complicado momento que le hizo copar titulares, al igual que a su última pareja, Lara Dibildos. Aunque el letrado fue puesto en libertad, finalmente acabó ingresado en un hospital madrileño, donde a día de hoy continúa. Está en una unidad psiquiátrica, lugar al que llegó en una ambulancia del Summa que fue escoltada por el Cuerpo Nacional de Policía y cuya gestión se hizo, según cuentan, por una orden judicial y la solicitud de un familiar directo. Ahora son muchos los que se preguntan qué sabe su entorno y cómo creen que se encuentra, una cuestión planteada a Lara Dibildos en su última aparición.

El entorno de Cándido Conde-Pumpido ha cerrado filas

La actriz y Cándido Conde-Pumpido rompieron en el mes de octubre, pero eso no quita que se sigan teniendo cariño. Una relación intensa que llegó a su fin poco después de comenzar y que ahora trae muchísimos recuerdos a Lara Dibildos. Aunque a nivel profesional está feliz, a nivel personal no está en su mejor momento. En menos de un mes estará en la función 'En estado de alarma' en Granada, un proyecto muy ilusionante para ella con el que asegura estar "feliz y emocionada". No tanto por lo que respecta a su pasado sentimental, tal y como ella misma reconoce en el vídeo de este artículo, donde explica que el trabajo le está ayudando a tener la mente ocupada.

A pesar de que Lara Dibildos en sus primeras apariciones prefirió no mojarse y no dio declaraciones al respecto, ha dado un cierto giro a su actitud. Tras varias semanas alejada de los focos admite la montaña rusa de emociones que le ha tocado vivir después de la hospitalización de Cándido Conde-Pumpido, con quien ella ha tenido una historia de amor de más de seis meses. Un noviazgo que publicó la revista SEMANA en exclusiva y que ha provocado que ahora todas las miradas se posen en ella. Si bien echa un paso atrás cuando se nombra a su ex, Lara Dibildos se muestra preocupada por todo lo que le ha tocado vivir al que fue su pareja.

Lara Dibildos: "La vida es así"

Lara Dibildos se apoya en su familia, en especial, en sus hijos, a quienes por diferentes circunstancias tiene lejos. "Vienen mis hijos que están fuera y les echo de menos. Fran se me ha quedado allí con la novia y ya es difícil. El pequeño Álvaro sí vendrá. La vida es así", comenta la hija de la ya desaparecida Laura Valenzuela. No te pierdas el vídeo de este artículo.