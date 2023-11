Lara Dibildos ha sido una de las flamantes invitadas VIP al último programa de 'MasterChef Celebrity'. Como en cada edición, los concursantes reciben en algún momento la visita de sus amigos famosos para que prueben los platos que preparan en la prueba inicial. El plato del 'reality' de Televisión Española se llenaba de rostros más que reconocibles de la actualidad 'rosa' de nuestro país. Entre ellos, Antonia Dell'atte, en calidad de amiga de Jorge Cadaval, de Los Morancos; Terelu Campos, por parte de Toñi Moreno o Finito de Córdoba para apoyar a Jesulín de Ubrique. La actriz, por su parte, ha acudido para estar al lado de Álvaro Muñoz Escassi, padre de su hijo y actual pareja de María José Suárez. La pareja se ha rencontrado entre abrazos y 'te quieros'.

La estrecha relación de Lara Dibildos y el padre de su hijo

"No daba mucho por ti, pero... yo se que eres un currante y que consigues lo que te propones", le ha dicho Lara Dibildos a Álvaro Muñoz Escassi en un momento de la grabación, cuando les sientan para compartir pareceres. "Que te lo digan a ti, ¿no?", le ha respondido su exparejas con la coquetería y desparpajo que le caracteriza. La madre de su hijo no podía evitar reírse al tiempo que aprovechaba para lanzarle un auténtico dardo: "Luego se te olvida un poco. Pero, bueno, por nuestro hijo y por mi no solo tienes que llegar a la final, sino ganar".

El jinete y Lara se llevan más que bien, algo que han demostrado en el breve tiempo que han compartido ante las cámaras. Mantienen una férrea amistad desde hace años, a pesar del romance repleto de altibajos que vivieron. La historia de idas y venidas de la expareja se remonta a hace 18 años, como ha recordado la hija de Laura Valenzuela. De hecho, fue precisamente en el funeral de la gran dama de la televisión, el 17 de marzo de 2023, donde evidenciaron la relación inquebrantable que les une. Escassi, que acudió con María José Suárez (amiga íntima de Lara), se convirtió en su mayor apoyo durante esta difícil despedida.

"Le veo ahora tan centrado...Ya me hubiera gustado a mi pillarlo así"

Es tan el buen rollo y confianza que hay entre ellos, que Lara Dibildos no ha dudado en desvelar en pleno programa lo que piensa sobre cómo era Álvaro cuando estaban juntos. "Fuimos pareja hace 18 años. Él estaba en lo más alto de golfo, muy descentrado y despistado. Le veo ahora, tan centrado, completamente diferente. Ya me hubiera gustado a mi pillarlo así", se ha sincerado. Unas palabras que han provocado la risa del resto de invitados de 'MasterChef Celebrity". Entre ellos, la modelo Estefania Luyk, gran amiga de Escassi. "Nunca nos hemos liado. Debo ser una de las pocas que no se ha llevado al huerto", ha sentenciado muy enfática.

La relación sentimental entre la expareja comenzó en 2005 y se rompió de un día para otro después de que salieran a la luz unas fotografías muy comprometidas del jinete con otra mujer. Él salió a pedir perdón públicamente y se reconciliaron. Sin embargo, las continuas deslealtades de Álvaro Muñoz Escassi continuaron, lo que provocó la ruptura definitiva de la pareja meses después del nacimiento, en 2007, de Álvaro, el hijo que tienen en común. "Escassi me fue infiel a la semana de conocernos", reconoció Lara en una entrevista en el extinto 'Sálvame Deluxe'. A pesar del varapalo que supuso para la actriz la ruptura, los dos lograron transformar su malograda relación amorosa a una bonita amistad que dura hasta el día de hoy.