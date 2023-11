Lara Dibildos se ha convertido en la protagonista involuntaria de la actualidad nacional. Muy a su pesar, cabe resaltar. La reciente detención y posterior puesta en libertad sin medidas cautelares de Cándido Conde-Pumpido, su expareja, por presunta agresión sexual grupal, la ha situado en el centro del huracán mediático. Ella ha decidido poner tierra de por medio y marcharse a Palma de Mallorca, donde va a grabar un cortometraje. Un movimiento con el que busca a toda costa desvincularse de la situación judicial del hijo del Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón. Coincidiendo con este complicado momento para la actriz, se ha desvelado una pelea que protagonizó la pareja en plena estación de Atocha, en Madrid, días antes de anunciar su ruptura.

La discusión entre Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido que les sitúa en "un punto de no retorno"

Cándido Conde-Pumpido, con quien Lara Dibildos salió apenas unos meses, fue detenido este fin de semana acusado por una prostituta brasileña de participar en una agresión sexual en grupo. Poco después fue puesto en libertad por la jueza encargada del caso, quien también denegó la orden de alejamiento. El abogado ya ha entregado en el juzgado la grabación de las cámaras de seguridad de su casa, donde, supuestamente, sucedieron los hechos. Según el auto de la magistrada, en ellas "no se adivina ninguna situación coincidente con el relato de lo sucedido mantenido por la mujer" y además, "desvirtúan su versión". Las imágenes fueron grabadas en la madrugada del 2 al 3 de noviembre, día en el que se produjo, presuntamente, la agresión grupal por parte de Cándido y dos amigos.

El abogado ya ha anunciado que tomará medidas legales por denuncia falsa. Hasta que se aclare lo ocurrido, todo lo que rodea esa noche está siendo objeto de escrutinio. También la relación que mantuvo con la hija de Laura Valenzuela. 'TardeAR' ha desvelado unas imágenes de una de las últimas veces que se pudo ver a la expareja junta. Estaban en la principal estación de tren de la capital, donde acaban de llegar, provenientes de Sevilla, después de un fin de semana idílico. Ahí, en plenas vías, protagonizaron una tensa discusión que, a tenor de su lenguaje verbal, deja entrever que la relación "estaba en un punto de no retorno", han asegurado desde el programa.

"Ella le recriminó por su mal comportamiento dentro del tren"

Ni Cándido ni Lara Dibildos se dieron cuenta de que les estaban grabando. El testigo que captó el momento con su teléfono móvil ha explicado al formato de Telecinco que "la fuerte pelea" se había suscitado en el interior del tren. Según este, todo se precipitó cuando ella le reprochó su mal comportamiento, algo que a este no pareció importarle lo más mínimo. Una actitud que llamó especialmente la atención a la persona que presenció y grabó lo ocurrido. Fue la propia actriz la que reveló el pasado mes en el programa 'Mañaneros', en Televisión Española, que ya no salía con el letrado. Unas declaraciones que ofreció en pleno directo y que nadie ahí presente se esperaba oír. "Ha sido de mutuo acuerdo, no hay terceras personas y siempre le estaré agradecida. La convivencia cuando ya tienes una edad", fueron las palabras de la ex de Álvaro Muñoz Escassi (y madre de su hijo) en ese momento.

"A ver, ex de cuatro meses, pues no me parece que sea ex", ha dicho Ana Rosa Quintana después de visionar las imágenes en el formato que conduce. La presentadora le ha echado un capote a la hija de Laura Valenzuela con el que ha dejado entrever su disconformidad. Esto respecto a que desde 'TardeAR' le de una categoría a Cándido que, a su entender, no procede.