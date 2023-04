Lara Dibildos, arropada por Escassi y Terelu Campos, despide a su madre, Laura Valenzuela

Han sido semanas de mucho dolor para Lara Dibildos. El pasado 17 de marzo, Laura Valenzuela falleció a los 92 años de edad en hospital La Princesa, en Madrid, donde se encontraba ingresada tras un bache de salud del que no pudo recuperarse. En todo momento estuvo a su lado su hija, quien se despidió de ella en el cementerio de la Almudena, donde ya reposan los restos mortales de la veterana presentado junto a los de su marido, José Luis Dibildos. A pesar de que fue un adiós multitudinario, fueron algunas las personas cercanas a la fallecida quienes no pudieron acudir a despedirse, como fue el caso de los hijos de Lara Dibildos, que se encontraban en Estados Unidos por motivos de estudios.

Cuando está a punto de cumplirse un mes de su muerte, este jueves 13 de abril ha tenido lugar la misa funeral de Laura Valenzuela en la iglesia de los Sagrados Corazones de la capital, una parroquia que se encuentra muy cerca al domicilio en el que convivieron madre e hija durantes sus últimos meses juntos. Lara Dibildos llegaba de riguroso luto acompañada por su hijo menor, Álvaro Muñoz Dibildos, fruto de su anterior relación con el jinete. Precisamente, Álvaro Muñoz Escassi también ha querido arropar a su ex y a su hijo en estos momentos tan difíciles. El jinete en todo momento ha mostrado su dolor por la muerte de Laura Valenzuela, con quien siempre ha guardado una excelente relación. Por este motivo no ha acudido en desplazarse junto a su hija mayor, Anna Barrachina, a quien también vimos en el entierro.

Han sido muchos los rostros conocidos que han querido acompañar a Lara Dibildos en el adiós a su madre

Quien no ha podido acompañar a Lara Dibildos ha sido su hijo mayor, Francisco Murcia, de 24 años, ya que se encuentra en Estados Unidos y no ha podido viajar hasta Madrid. Hasta la parroquia han acudido numerosos rostros conocidos, que no han querido perderse darle el último adiós a la veterana presentadora y homenajearla de nuevo. Entre ellos se encontraba Terelu Campos, que fue una de las primeras personas que confirmó la muerte de Valenzuela; también se encontraba Pepe Navarro o Álvaro Castillejo, primo de Tamara Falcó, y su mujer Cristina Fernández.