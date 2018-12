4 ¿Llevará transparencias? Responde muy contundente

¿Llevará Lara Álvarez las transparencias de Cristina Pedroche? No. Muy rotunda se ha mostrado la presentadora ante esta cuestión, tratando de dejar claro que para ella el estilo no se mide en los centímetros de tela o las porciones de piel que deja al descubierto: “Ser sexy es una actitud, no una transparencia”, afirmaba. Una frase que muchos han interpretado como una pullita a Pedroche y una crítica a sus últimos looks de Campanadas.