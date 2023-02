Lara Álvarez habla por primera vez de su relación con Román Mosteiro

Lara Álvarez se ha pronunciado sobre las fotos exclusivas de ella junto a Román Mosteiro de SEMANA. En ellas se vieron besos, complicidad y un vínculo que ha vuelto a retomarse años después de su ruptura, imágenes a las que ella parece no querer etiquetas, tampoco nombre a lo que le une al músico. Aunque no termina de estar cómoda al hablar de cómo está su corazón frente a las cámaras, la presentadora ha dado un paso atrás asegurando que todavía se encuentra soltera y que no hay relación sentimental en su vida. Si bien las imágenes hablaban por sí solas, Lara asegura que "tan solo hay una amistad entre ellos". Unas declaraciones y actitud que reflejan el punto en el que, según ella, se encuentra en la actualidad.

Vídeo: Europa Press

Desde hace años Lara Álvarez tiene clara cuál es su filosofía de vida, al igual que demuestra estar convencida de lo feliz que puedes llegar a ser si estás feliz contigo misma. Con una gran sonrisa y con la amabilidad que caracteriza a la comunicadora, ha atendido a la prensa respondiendo a una de las grandes preguntas de la crónica social. Si bien ella siempre ha procurado no dar demasiadas pistas de sus historias de amor, en esta ocasión ha negado que se hayan dado una segunda oportunidad. Lara Álvarez asegura ser alguien completamente libre y, de momento, no quiere apresurarse.

Esta sería la tercera vez en la que Román y ella intentan que funcione. Salieron juntos en 2015, lo volvieron a intentar en 2020 y ahora en 2022 esta revista ha publicado nuevas imágenes juntos. En ellas se les puede ver muy compenetrados, abrazándose, dedicándose carantoñas e incluso paseando con las manos entrelazadas, un detalle que llama poderosamente la atención. A pesar de sus rupturas, Lara y Román siempre han mantenido el contacto y han seguido siendo muy amigos, no obstante, ahora su actitud parece ser distinta. La magia entre ellos es capaz de traspasar la pantalla, pero la presentadora no quiere hablar de noviazgo, tampoco de amor.

Ahora la asturiana vive un completamente diferente. Está tranquila y lejos de 'Supervivientes', proyecto de televisión que le mantenía alejada de España durante meses. Aunque profesionalmente le ha aportado mucho y económicamente también, ella deseaba echar raíces y disfrutar de sus mascotas y sus familiares sin tener que volver a despedirse. Una situación que, sin querer, también le ayudaría a comenzar una nueva relación en el futuro, pues no existiría distancia entre ellos ni habría tantos escollos entre ellos como ya sucedió en el pasado.