Lara Álvarez habla de sus problemas de ansiedad: "He vomitado 30 segundos antes de un directo"

Lara Álvarez está disfrutando de un viajazo por Sudáfrica, pero antes de coger un vuelo para disfrutar de días increíbles, la presentadora de televisión cumplió con algunos compromisos. Ella nunca dice 'no' a sus amigos, por lo que no tuvo dudas para ser entrevistada por su amiga, Nagore Robles, en el canal que esta tiene en una conocida plataforma de podcasts. Aunque ya no viaja a Honduras para presentar 'Supervivientes', Lara Álvarez ha querido compartir con todos algunos momentos malos que ha pasado estando allí.

Durante ocho temporadas, Lara Álvarez fue la cara visible desde Honduras. Vivió allí momentos increíbles, pero también hubo otros menos buenos. Aún así, nunca mostró esa cara ante los espectadores del programa. De hecho, hubo momentos de ansiedad de los que nadie se dio cuenta, ya sea porque estaba pasando un mal día o porque había recibido una mala noticia en el terreno personal. Nagore Robles ha querido saber cómo sobrellevaba estos momentos en un programa de entretenimiento en directo.

"Me ha pasado hasta 30 segundos antes de entrar en un directo estar vomitando en una esquinita, en un árbol, por la ansiedad o la tristeza que tenía en ese momento y después entrar en directo y decir "¡Buenas noches Jorge!, ¡Muy buenas noches! ¡Besos desde Honduras!", pero es que el espectador conecta para desconectar", ha declarado rotunda, dejando claro que ha tenido que hacer de tripas corazón y hacer como si nada ante los espectadores.

La presentadora habla de la ansiedad que sufrió en 'Supervivientes'

Ella ha mostrado siempre la mejor cara durante las ocho ediciones de 'Supervivientes' que ha presentado desde Honduras, pero no siempre ha estado bien. Pero Lara Álvarez ha demostrado siempre ser una profesional. Tanto es así que sus problemas personales los dejaba aparcados para atender a los teleespectadores y cumplir con su obligación en un programa de entretenimiento que lleva años haciendo éxito de audiencia.

Esta confesión de Lara Álvarez llega justo en momento muy bueno para ella. Y es que se encuentra desde hace unos días en Sudáfrica, haciendo un safari que le está emocionando mucho. No hay duda de que durante estas vacaciones tan especiales ha dejado atrás la ansiedad que ha vivido en algunas ocasiones en el trabajo.

"Desbordada de emociones", ha escrito junto a uno de los vídeos que ha hecho en forma de resumen de lo que está viendo en el país africano. De hecho, no ha podido reprimir las lágrimas al ver a los animales. Se ha quedado perpleja al ver a los elefantes, pero no ha podido evitar las lágrimas al ver a un león a apenas unos metros.

1 de 3 Lara Álvarez está disfrutando de un viajazo por Sudáfrica 2 de 3 No ha podido evitar emocionarse al ver a los animales a pocos metros 3 de 3 No va a olvidar nunca la experiencia