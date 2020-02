Lara Álvarez ya ha puesto rumbo hacia Honduras. La aventura selvática ya ha comenzado para ella y, aunque no será hasta finales de febrero cuando llegue ‘Supervivientes’ a la pequeña pantalla, la presentadora ya ha emprendido su viaje. De hecho, este miércoles fue ‘cazada’ en el aeropuerto, donde posó junto a su guitarra para los fotógrafos con una gran sonrisa. Sin embargo, horas antes mostró su lado más vulnerable a sus seguidores de Instagram, al desvelar la razón por la que rompía a llorar en sus stories.

Con la voz entrecortada y los ojos vidriosos, Lara se enfocaba junto a su gran amigo, su perro Choco. «Estoy a punto de salir al avión y llega uno de los momentos en los que me preguntáis que cómo aguanto… No sabéis lo difícil que es esto«, comenzaba diciendo. «Toca despedirse de este bombón tres meses, pero se queda con los abuelos…Es durísimo«, añadía. Y es que la asturiana y su can tiene una relación muy especial y cómplice que ella ha relatado públicamente. Es su fiel compañero y así lo evidencia en sus publicaciones.

Completamente rota, Lara confiesa que esta despedida es la más complicada para ella. Un paso que debe de dar desde que en el año 2015 se enrolara en este proyecto que tanto éxito ha traído a su vida. Aunque esta edición es diferente, ya que, tal y como ha revelado la propia Lara Álvarez, al empezar el programa dos meses antes de la fecha habitual, las condiciones son mucho más duras que de costumbre.

Hasta el momento se ha revelado una lista de 11 concursantes definitivos, no obstante, quedan fichajes por conocer. Entre ellos, destaca el nombre de Rocío Flores, Alejandro Reyes o Hugo Sierra, una lista muy dispar que promete convertir este reality en uno de los más vistos hasta ahora.