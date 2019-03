La irónica respuesta de Lara Álvarez sobre su supuesta relación con Dani Martín

Lara Álvarez no ha dudado en dar la cara, a través de sus redes sociales, para pronunciarse sobre las informaciones publicadas en estos días que aseguraban que había mantenido una breve relación con el cantante Dani Martín.

¿Lara Álvarez y Dani Martín?

La revista Corazón TVE hizo público que Lara Álvarez y Dani Martín habían mantenido una relación antes de las pasadas navidades.

Lara Álvarez desmiente su supuesta relación con Dani Martín

Sin embargo, la presentadora no se ha quedado callada y ha hecho uso de sus redes sociales para desmentir la noticia. “Dani Martín y Lara Álvarez, un romance exprés… ¡y tan exprés, como que no ha pasado en la vida!”, explicaba a partir de un estorie.

Celosa de su vida privada

“Yo nunca entro ni a confirmar ni desmentir noticias, porque la vida privada de cada uno se lleva como cada uno decide, y en mi libertad está no entrar en estos temas, pero compañeros, por favor, coger fotos individuales y poner en un coche a una persona no sé si con Photoshop o escurecer el cristal para que no se vea…”, afirmaba la presentadora de ‘Supervivientes’.

No todo vale

“No me resulta importante porque cada uno hace negocio con lo que quiero, pero ya vale, porque luego me encuentro cosas como ‘el extenso currículum de amores de Lara Álvarez’ y cosas así. Que yo pienso, ¡cómo no va a ser extenso si me ponéis amores que no tengo!”, criticaba.

Lara Álvarez, enamorada de su profesor de baile

Tal y como publicó SEMANA en exclusiva, Lara Álvarez mantiene una relación con su profesor de baile, un joven alicantino de 34 años y exconcursante de ‘Fama ¡a bailar’, Daniel Miralles.

