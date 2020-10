Lara Álvarez ha presentado su perfume ‘Alma Salvaje’ de Equivalenza y ha contado cómo se encuentra en este momento tan bonito para ella.

Este verano se descubrió que Lara Álvarez estaba de nuevo ilusionada. El afortunado era Adrián Torres, un artista muy exitoso con el que fue pillada en la playa y con el que se demostró que tiene una enorme complicidad. De hecho, la presentadora no lo dudó e incluso durante sus vacaciones llegó a publicar una de sus imágenes más especiales, pues en el reflejo de sus gafas aparecía alguien muy especial a su lado, su chico. Poco después de que se conozca que la presentadora está en uno de sus mejores momentos, ha presentado su perfume ‘Alma Salvaje‘ de Equivalenza y ha hablado sin tapujos de la etapa tan bonita que está viviendo.

Un instante que ella misma ha tildado de «pletórico»: «Estoy disfrutando como nunca de la vida». Sin hablar directamente de su pareja, pero sí del amor, Lara Álvarez ha hablado de qué significa para ella tener a alguien tan especial a su lado. «El amor a mí cuando es real me huele a vida, a ilusión, a ganas… Me huele a vida. Cuando te enamoras pierdes todos los sentidos» ha dicho a los periodistas. Lara, por su parte, sigue siendo discreta, pero en ningún momento trata de ocultar su felicidad, menos aún si se tiene en cuenta que tanto a nivel personal como profesional se encuentra en uno de sus mejores momentos vitales. «Estoy ilusionada», ha dicho la asturiana.

Aunque, por el momento, tiene claro que hay retos que no aceptaría como, por ejemplo, escribir un libro- una aventura a la que ahora no se lanzaría-, quién sabe si lo haría en el futuro. Eso sí, de momento hay un proyecto que sí ha firmado y visto la luz y ese es su perfume. «Lanzar un perfume es muy salvaje y hace poco estuve en Nazaré, en Portugal, y las olas estaban muy altas. No sé si fue muy buena idea, pero no me podía ir sin tocar el agua de allí. Salvaje, salvaje ya te contaré en privado. En el lado salvaje tengo muchas cosas hechas que tienen que ver con el riesgo, pero tengo otras pendientes», ha respondido Lara Álvarez.

Otro de los asuntos de los que también ha querido charlar ha sido sobre sus proyectos profesionales. A pesar de que no ha desvelado por qué programas ha firmado o en qué llevará ella la batuta, Lara Álvarez ha confesado ser muy feliz cuando está en directo, experiencia que, por ejemplo, ha sentido en la aventura selvática. «Me dedico a lo que me apasiona y se ha convertido en mi vida. Siento que me ha tocado la lotería. ‘Supervivientes’ me ha permitido vivir los directos que algo que no se puede controlar y cada uno es diferente. Siento adrenalina en cada directo y es algo que me encanta», ha comentado en la presentación de su perfume.

Horas después la pareja de Lara Álvarez, Adrián Torres, ha demostrado que se siente muy orgulloso de su chica, ya que ha compartido en una storie una imagen promocional de Equivalenza en la que aparece su chica como embajadora.