Las lágrimas de Miguel Ángel Herrera en su boda con Soraya

El sevillano no pudo controlar sus emociones cuando vio por primera vez a su ahora esposa vestida de novia.

Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera ya son marido y mujer. Fue el pasado sábado, 15 de julio, cuando la cantante y su compañero de vida se dieron el "sí, quiero" bajo la atenta mirada de más de 250 invitados que se desplazaron hasta la Casa Palacio de la Huerta del Conde en Cáceres. Una boda en la que, este miércoles, en tu nuevo número de SEMANA, aparece plasmado un amplio reportaje con fotos exclusivas de la boda.

Como testigo en exclusiva de la ceremonia, SEMANA presenció cómo Miguel Ángel Herrera no pudo evitar que las lágrimas cayeran sobre su rostro durante toda la boda. El sevillano no paró de llorar durante su gran día, en el que pudo cumplir su sueño a la hora de casarse con Soraya. Y es que, aunque ambos ya habían firmado los papeles pertinentes por la vía civil el pasado 7 de junio, no fue hasta el pasado fin de semana cuando pusieron el broche de oro a 11 años de noviazgo junto a sus más allegados.

Aunque permanece en un segundo plano a nivel mediático sin dar detalles sobre su historia de amor con la representante de España en Eurovisión 2009, el novio se mostró más emocionado que nunca al estar a punto de casarse con la mujer de la que está enamorado. Por su parte, la novia protagonizaba previamente algunas entrevistas en las que revelaba una serie de detalles inéditos de su boda como el uso de dos vestidos nupciales.

Unos minutos después de pronunciar los votos correspondientes, Soraya y Miguel Ángel festejaron su boda en compañía de sus invitados, entre los que estaba Chenoa. Según se adelantaba, todos ellos tenían previsto disfrutar de la actuación de un grupo flamenco durante el cóctel hasta que dieron paso a la cena. Un banquete que tendría como referencias las costumbres de Extremadura y Andalucía para unir las culturas de los dos protagonistas de la velada en un convite de lo más especial.

