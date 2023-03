La vergüenza de Aitana al mencionar a Sebastian Yatra: "No quería sacar eso"

Aitana se convertía en la tercera invitada de 'El Hormiguero' esta semana. El mismo día que acudirá a una fiesta muy especial que ha organizado en la madrileña Gran Vía, estrenará su nueva canción de 'Alpha'. Son muchos los proyectos que tiene por delante, como su participación en 'La Voz Kids' y mucho el interés que despierta. Desde que se confirmó la relación de esta con el cantante Sebastián Yatra, como has podido ver en SEMANA, no son mucho de declararse en público. Primero fue el colombiano el que esquivó la pregunta y en esta ocasión es la ex participante de 'Operación Triunfo'. Pablo Motos ha querido saber cómo está llevando la fama la joven y cómo le afecta, por ejemplo, cuando sale de fiesta. Para ello ha utilizado un ejemplo que ha hecho pasar vergüenza a Aitana y del cuál se ha reído.

"Si salís Yatra y tú es como una ambulancia y un coche de bomberos", le decía sutilmente. Ante lo inesperado que le ha resultado esto, se reía y se "escondía" en la mesa. De hecho, le ha dicho que "no quería sacar eso" muy sonriente y ha continuado con su experiencia sin prestarle más atención. Lo cierto es que, aunque no quiera en muchas ocasiones, la fama sí que le impide salir a la calle como antes. Dependiendo del día, Aitana ha confesado que utiliza una mascarilla para pasar algo más desapercibida pero que, no por ello, se esconde: "Soy muy consciente de la suerte que tengo". Estos fans que tanto la admiran también la siguen hasta en momentos tan cotidianos como sus prácticas del carnet de conducir. Aunque ya ha aprobado el teórico, en el práctico está siempre acompañada. "Voy en tensión por si me reconoce alguien. Me están siguiendo los paparazzis de ven en cuando mientras voy a la autoescuela", desvelaba muy curiosa.

Aunque a ella sí que se le acercan, cuando se siente en el otro lado le puede la vergüenza y evita acercarse a rostros famosos a los que conoce. "Cuando vienen conmigo no lo siento, pero como soy así... En unos premios ví a Ed Sheeran y me sentí mal porque pensé que quería disfrutar", exponía. Con quién sí pudo hablar fue Pedro Almodóvar y Penélope Cruz, a los que guarda gran admiración. Llegado el momento de la entrevista de las hormigas se ha descubierto algo más de esa Aitana más personal. Cuando afronta una primera cita hay una cosa que no quiere que haga acto de presencia. "No me gusta que haya muchos silencios. Son bonitos, pero me entra el agobio", desvelaba.

Sebastián Yatra, "en apuros" cuando le preguntaron sobre Aitana

Hace tan solo una semana era Sebastian Yatra el que visitaba 'El Hormiguero' para presentar su nuevo single. En el videoclip del mismo participaba la actriz Milena Smit, a la que le dedicó unas bonitas palabras. Cuando Pablo Motos le preguntó si conocía a una tal Aitana por haber coincidido en el talent de Antena 3, simplemente sonrió y continuó a lo suyo. Ni siquiera se pronunció cuando le señalo que era la del flequillo que estaba en la foto promocional. Prefirió mostrarse divertido ante la situación y confesar que "se me hacen parecido los de la foto" y que, sin lugar a dudas, él sería el mejor coach. "Soy el mejor de los que están ahí parados", bromeaba al ver a David Bisbal, Rosario, la propia Aitana y la presentadora Eva González. En los Premios Dial posterior ya sí que reconoció ante la prensa que "es la mejor", antes de marcharse.