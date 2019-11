Alberto Dugarte es el vivo ejemplo de que uno, cuando desea cambiar, puede hacerlo. No está exento de esfuerzo, pero el maquillador de las estrellas patrias se alegra de haber tomado la decisión de declararle la guerra a los kilos de más. Está acostumbrado a transformar a Isabel Pantoja, Edurne, Soraya Arnelas o Jorge Javier Vázquez, entre muchos otros, cuando salen en escena en platós o en los escenarios. Ahora, él narra su propio cambio.

Tras perder más de 20 kilos gracias al Método Pronokal, el mismo que han seguido desde Carlota Corredera a Chelo García Cortés, entre muchos otros como Jorge Javier Vázquez, el maquillador se confiesa con SEMANA.

Qué es lo que te animó a empezar con el Método Pronokal?

Tenía mucho trabajo y necesitaba adquirir nuevos hábitos alimenticios y reordenarme, porque no tenía casi tiempo para comer y acababa picoteando a deshoras y comiendo fatal por las noches. Mi amigo Jorge Javier Vázquez lo seguía y estaba muy contento, así que

eso me animó a empezar. Además, el Método Pronokal me permite llevarme los productos al trabajo y así no me descontrolo.

Has adelgazado muchísimo…

He adelgazado 23 kilos en dos meses. Y no paso nada de hambre, porque aunque yo soy chocolatero en Pronokal tienen barritas de chocolate, natillas, galletas…

¿Has ganado autoestima?

Sí, ahora veo fotos y noto muchísimo el cambio. Estoy motivado y voy al gimnasio casi todos los días. También he animado a mi madre y ya ha adelgazado nueve kilos en menos de un mes.

Además, hablamos con la doctora Electa Navarrete, que ha seguido el proceso de Alberto.

¿Funciona igual en todas las franjas de edad?

El metabolismo de las personas varía según la edad que tengas y la vida que lleves. PronoKal trabaja de manera eficaz en cualquier franja de edad, teniendo en cuenta, obviamente, que vamos a tener los resultados óptimos en relación al metabolismo

de cada paciente.

¿Acabada la dieta es posible mantenerse solo con hábitos de vida sanos?

Claro que sí. El aumento de peso progresivo a un paciente adulto viene dado por la mala educación alimentaria, entonces, si quitamos ese punto de la ecuación, el paciente no

va aumentar de peso, sino que va a mantener un peso saludable y evitaremos la reganancia del peso.

¿Cómo ha sido Alberto Dugarte como paciente de PronoKal?

Ha sido un paciente muy disciplinado. Alberto Dugarte vino de parte de mi querido Jorge Javier y es verdad que ya venía concienciado de que necesitaba un cambio

de hábitos vitales, no solamente de alimentación, sino también de ejercicio.