El 21 de diciembre de 2009, Risto Mejide daba la bienvenida a su primer hijo, Julio, de su anterior matrimonio con la presentadora Ruth Jiménez. Este sábado, para celebrar el cumpleaños del pequeño Julio, el publicista le ha querido dedicar unas tiernas y sentidas palabras en sus redes sociales.

«Hoy hace 10 años que me convertiste en alguien distinto. Con la misma apariencia, pero distinto. Porque cuando cambian tus prioridades, ya no vuelves a ser el mismo nunca más. Hoy tú te has convertido en este pequeño gran hombre del que me siento tan orgulloso«, ha comenzado a escribir el presentador de ‘Todo es Mentira’.

«Estrenando evoluciones cada vez más importantes. Este año, de hijo único a hermano mayor. Es un honor conocerte cada día un poco más. Un placer disfrutarte cuando podemos estar juntos. Y un verdadero lujo seguir aprendiendo de ti. Serás todo lo que quieras ser. Porque te sobran las 4 cualidades imprescindibles para lograrlo: bondad, criterio, voluntad e inteligencia. Te quiero, hijo mío. Feliz cumpleaños. #elhombredemivida», ha proseguido.