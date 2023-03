La guerra está servida. Lo que en un principio parecía ser una ruptura amistosa, hace tiempo que descubrimos que no iba a serlo. Jota Peleteiro ha iniciado una guerra pública con su ex, Jessica Bueno, después de publicar una imagen de ella disfrutando de una agradable velada con Pablo Marqués, el ex de Lara Dibildos, a quien se dirige como 'El Divildos'. Un post que venía acompañado de diferentes ataques, siendo el más impactante es el siguiente: "Ahora me va tocar mantener a dos palanquines". Horas después de esta publicación, ha sido el propio Pablo quien se ha pronunciado al respecto y ha salido en defensa de Jessica Bueno, Lara Dibildos y a cualquier persona que le haya podido doler la publicación del que fuera futbolista.

A través de su perfil de Instagram, donde acumula más de 15.000 seguidores, Pablo Marqués ha compartido una reflexión escrita sobre la imagen que compartió Jota Peleteiro. El también modelo se defiende. "No conozco a la persona que ha publicado esto story y no voy a entrar a valorarlo ya que no tiene fundamento. Quiero pedir disculpas a Lara (dice refiriéndose a Lara Dibildos) si esto le ha podido afectar en un momento tan difícil para ella. También siento si esto le ha podido afectar a Jessica , a su familia y su entorno. Creo que no se debería hacer debate sobre estos temas cuando puede haber menores que les hagan daño o pueda llegar a afectarles. No sabemos de qué modo puede afectar a su entorno y los adultos debemos protegerlos y no entrar en conflictos. Nuestros jóvenes son la proyección de nuestro futuro y hay que cuidarlos (...)", comienza diciendo.

Jota Peleteiro compartió una imagen en la que aparecían Jessica Bueno y Pablo Marqués disfrutando de un almuerzo

Pablo Marqués continúa defendiéndose, asegurando que no va a hablar sobre su vida privada, por lo que ni confirma ni desmiente si mantiene una relación con Jessica Bueno. "No voy a hablar de mi vida privada ni mi intimidad. Soy una persona muy sencilla, normal y honrada que se debe a su empresa de ingeniería. Espero que con esto esté todo solucionado. Todo está bien, en calma y sin rencor por mi parte", aseguraba el modelo a través de una story de Instagram.

Mientras que Pablo Marqués ha salido a defender a la que fuera su pareja, Lara Dibildos, y a la persona con la que actualmente se le relaciona, Jessica Bueno, la maniquí de momento no ha querido pronunciarse tras el duro ataque de Jota Peleteiro. Únicamente hace escasas horas compartía su álbum de fotos privado de este fin de semana. Completamente ajena a todos los ataques de su ex, Jessica ha disfrutado de un finde rural, tal y como ella misma ha asegurado. "Conociendo el País Vasco. Finde muy rural, lleno de excursiones, comida rica y momentos felices", escribía junto a una batería de imágenes en las que aparecía posando en algunos de los lugares emblemáticos de la zona o simplemente fotografiando el paisaje.

A pesar de haber compartido su álbum de fotos, no se ha pronunciado al respecto sobre los ataques de Jota Peleteiro. Prefiere mantenerse al margen, centrada en su trabajo y en sus hijos y no entrar en guerras públicas. Sobre todo por el bien de sus hijos, que son lo más importante y su refugio tras su separación. ¿Será este el comienzo de una guerra mediática o simplemente ha sido un desliz por parte de Jota?