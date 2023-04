Belén Esteban lleva 25 años en el foco mediático gracias a su vida y a su profesión como colaboradora de televisión. A pesar de que creíamos que conocíamos todo sobre ella, la de Paracuellos del Jarama todavía tiene aspectos de su vida ocultos, como los trabajos que tuvo antes de saltar a la fama o los estudios que inició antes de conocer a Jesulín de Ubrique.

Ahora ya es una reconocida colaboradora de televisión, pero Belén Esteban tuvo una época en la que hizo otros trabajos. Así lo ha desvelado en el suplemento 'Papel' de 'El Mundo', dejando a todos de lo más sorprendidos: "Yo estaba estudiando para auxiliar de clínica, que lo sabe muy poca gente, pero luego tuve la relación con Jesús (refiriéndose a Jesulín de Ubrique) y la vida me cambió. Hasta entonces había hecho de todo. Había trabajado cuidando niños, planchando, limpiando casas... Trabajé hasta en un McDonalds", ha desvelado.

Estudiaba para ser auxiliar de clínica

Antes de saltar a la fama, Belén Esteban tuvo que buscarse la vida y lo hizo con trabajos de todo tipo. Nunca se le han caído los anillos y ha reconocido ahora un detalle de su vida antes de dar el salto a los medios de comunicación sobre su vida laboral cuando no controlaba las cámaras como lo hace ahora. Después de hacer este tipo de trabajos, conoció al torero y su vida cambió de manera radical.

Aunque es muy feliz con el rumbo de su vida, lo cierto es que hay veces que echa de menos su vida de antes, cuando no era conocida: "Muchas veces me gustaría poder salir a la calle tranquilamente sin que me reconocieran, pero no me quejo. A mí la fama no me agobia, hago mi vida normal. Hoy he estado comprando en el Hiper Usera y aquí todos me conocen. Tú preguntas dónde vive Belén y todo el mundo sabe dónde vivo. Dónde compra Belén y te dicen dónde compro. Dónde desayuna Belén y te dicen dónde desayuno. Pero a mí eso no me agobia, yo en mi pueblo soy súper feliz", reconoce en el medio anteriormente citado.

No puede estar más orgullosa de 'Sálvame'

Belén Esteban siempre ha apoyado a su programa, 'Sálvame', y ahora no iba a ser menos cuando los datos de audiencia son cada vez más bajos. "Yo me siento muy orgullosa de llevar casi 14 años en 'Sálvame'. Es el programa de mi vida. Es verdad que hemos bajado de audiencia, pero no ha bajado solamente 'Sálvame'. Han bajado todos los programas de televisión. Hay mucha gente que quiere vernos fuera, pero se van a joder porque todavía nos queda mucho".

Ella a día de hoy no nota en su vida esa bajada de audiencia en su programa . De hecho, sigue sintiéndose muy querida por la gente: "Hay gente que me odia, como es lógico, pero a mí me viene una señora mayor y me dice que la única compañía que tiene somos nosotros, y me emociona".