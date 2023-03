Adela González ha estado presente en el plató de 'Sálvame' este miércoles. Como no podía ser de otra manera, el programa ha empezado hablando del tema del día: la maternidad de Ana Obregón. Son muchos los colaboradores los que han dado su opinión, pero la de Adela González ha llamado especialmente la atención.

"Ese vacío no lo va a suplir nadie nunca. Esa niña no va a cubrir ese hueco", ha declarado rotunda sobre la decisión de Ana Obregón, que perdió a su hijo, Álex Lequio, en mayo de 2020, cuando tenía apenas 27 años. La presentadora de televisión sabe de lo que habla y sabe que esta hija, que nació el pasado 20 de marzo, no va a suplir el dolor que siente la actriz por la pérdida de su hijo.

No ha querido añadir nada más al respecto, pero sí que se mostraba contraria a la decisión de Ana al principio del programa. La dirección pedía a los presentadores y a los colaboradores su opinión sobre la niña de Ana Obregón, y ella volvía a ser clara: "Estoy segura de que ella sabe que ese bebé no va a mitigar el dolor y el vacío que tiene".

La presentadora de televisión se muestra rotunda ante la decisión de Ana

Adela también perdió a una hija en 2020, por lo que conoce el proceso por el que está pasando Ana Obregón. La pequeña tenía apenas ocho años cuando falleció. La hija de Adela González no pudo ganarle la batalla al cáncer. La periodista quiso narrar su historia desde aquel fatídico día en el que los médicos le dieron la noticia de la enfermedad de su hija y sus vidas cambiaron de manera precipitada y sin vuelta atrás. A la pequeña Andrea, que por aquel entonces tenía 6 años, le diagnosticaron un sarcoma de Ewing, tras comprobar que presentaba “una masa en la pared costal”.

Unos momentos muy duros para toda la familia

Aquellos instantes fueron muy duros para toda la familia y Adela lo recuerda como si fuese ayer mismo: “Los que tenemos miedo ahora somos nosotros. Nuestra niña sana de 6 años tiene un tumor raro con mal pronóstico”, recordó con infinito dolor, pese a que hayan pasado ya dos años. Pero esto fue tan solo el inicio de una batalla que no pudieron ganar y que le ha costado la vida de su preciosa hija con tan solo 8 años de edad y toda una vida por delante.

Una vez que la hija de Adela González tuvo su diagnóstico, ya pudo prepararse para batallar contra la enfermedad, sometiéndose a diversos tratamientos y cirugías durante casi un año entero: “No imaginábamos que un cuerpo tan pequeño y mermado por un tumor sería capaz de capear semejante temporal, y lo hizo”, recuerda emocionada la periodista, que siempre encontrará fuerzas para luchar en su vida en el ejemplo que le dio su propia hija de 8 años. Tras un año de lucha, el tumor les dio una tregua y parecía que todo iba a cambiar: “La cirujana Estíbaliz Solorzano y su equipo le salvaron la vida la primeras vez en septiembre de 2018”. Sin embargo, el tumor regresó después del verano y en noviembre del pasado año (refiriéndose al 2019) tuvieron que empezar de nuevo, probando con “un ensayo clínico en el Vall D’Hebron, pero nada se pudo hacer y el mes de mayo de 2020 el 'dragón' ganó la batalla”.