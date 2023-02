Vicky Martín Berrocal ha reaparecido en el plató del programa 'Días de tele' de Julia Otero, donde se ha reencontrado con su gran amiga, Ana Obregón. Han estado hablando del amor, a pesar de que a día de hoy, ninguna de las dos está enamorada. De hecho, la madre de Alba Díaz ha confesado que ahora mismo "ni siento ni padezco", pero que para ella el amor "es una locura, cuando llega ese momento piensas que por qué. Hay hombres que han llegado y no han funcionado porque yo tenía otras necesidades. El timing es necesario en el amor", declara rotunda.

Pasó por el altar junto al padre de su hija, Manuel Díaz 'El Cordobés', pero conoció el amor verdadero gracias a su ex, Joao Viegas. Al empresario portugués le ha declarado su amor de manera inesperada, ya que hace años que se volvió de Portugal, donde vivía junto a él: "Me fui a Portugal y no me arrepiento de haberme ido. El día que me fui tenía claro que volvería el día que no funcionara y así lo hice", empieza contado sobre su mudanza al país vecino por amor. Su historia duró tres años y la diseñadora de moda guarda un buen recuerdo de estos años.

La diseñadora de moda recuerda cómo fue su relación con Joao Viegas

De hecho, no ha tenido reparos en declararle su amor públicamente: "El día que conocía a Joao, con 46 años, fue el día que conocí el amor, el de verdad. Un amor sano, entero, sin dramas... Tuve que esperar 46 años para vivirlo de esa forma", dice Vicky Martín Berrocal sincera. De esta forma, ha querido dejar claro que aunque se haya acabado el amor entre ellos, para ella el empresario portugués le permitió conocer el amor real.

Ha tenido varias parejas, pero Vicky Martín Berrocal ha sentido siempre que han llegado cuando no estaba en el momento: "Cuando te enamoras es una cosa involuntaria, piensas por qué él y por qué ahora. He conocido a hombres con los que no funcionó en ese momento pero que ahora serían grandes compañeros de viaje", ha declarado sincera. Pero no solo ha hablado bien de Joao Viegas, también ha hablado maravillas del padre de su hija, con el que sigue manteniendo una increíble relación y no solo por el bien de la hija que tienen en común: "Es un hombre maravilloso... De la boda Manuel no fue consciente hasta el día que se casó. Fue todo una decisión de mi padre y mi madre, aquel evento que organizaron. Estuvieron seis meses en un hotel preparando la boda, era una locura y ¡lo que no se vio!", declara con sorpresa.

Guarda un buen recuerdo de su historia de amor con el torero

Ahora es un gran amigo, pero no porque tengan una hija en común: "Yo he tenido una hija con Manuel, pero no es por tener una hija, esta vida no la podría vivir si no fuese mi amigo. Si hubiera algo chungo no podría vivir tan tranquila como vivo y he vivido. Yo me casé muy enamorada y consciente de lo que hacía. La clave está en olvidarte de lo malo, en esta vida hay que recordar todo lo bueno. De lo que viví con Manuel no me acuerdo de nada malo". Esta entrevista ha coincidido con la foto histórica que se ha producido entre su expareja y su padre después de años de desavenencias. Ella misma se pronunciaba al respecto y aseguraba que no podía ser más feliz por haberse producido por fin la reconciliación.