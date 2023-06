La sorprendente declaración de Isa Pantoja sobre el juicio de Loli, la quiosquera, e Isabel Pantoja

Isabel Pantoja continúa en silencio. No quiere dar su versión acerca de la deuda que contrajo con Loli, la quiosquera, quien le reclama más de 76.000 euros. Mientras la otra parte la demandó y está a la espera que la Justicia se pronuncie, la tonadillera se mantiene al margen. No su entorno, que este lunes sacaba la cara por Isabel. Hablamos de su hija Isa Pantoja, que ha querido darle el beneficio de la duda a su madre y no dar por hecho todo lo que ha contado esta mujer de 83 años en televisión. "Voy a por todas", decía Loli estos días, justo antes de que se supiera que Isabel Pantoja había recibido una notificación por parte de la Guardia Civil, por la que está obligada a asistir al juicio de ambas. Precisamente esta información ha sido la que ha traído a la actualidad de nuevo el proceso legal, el cual cada vez estaría más cerca de iniciarse.

Isa, por su parte, se ha mostrado mucho menos rotunda para hablar de la situación judicial que le espera a su madre por delante. Querría escuchar a su madre contar con todo lujo de detalles el pacto al que llegaron y si se trató en vez de un regalo en vez de un préstamo. Aunque todo sucedió hace más de 7 años, no ha sido hasta ahora cuando Isabel Pantoja y Loli se verán cara a cara en los juzgados. Tras tres actos de conciliación Loli asegura que no le ha quedado más remedio que tomar la decisión de demandar a la artista, a quien en su día fue una gran amiga para ella.

"A partir de aquí, Isabel ya la ha recibido, ha sido notificada, tiene 20 días para responder y la demanda pone claramente que en caso de no presentarse se apercibe a la demandada de declararse en rebeldía judicial", comentaban en 'El programa de Ana Rosa' este lunes. Una situación legal que podría complicarse todavía más y sobre la que Isa Pantoja se ha mojado tras salir a la luz nueva información que atiene a Isabel Pantoja. "¿Tú sabes la versión de tu madre?", le preguntaba Joaquín Prat en pleno directo, cuestión a la que la joven respondía de forma afirmativa: "Sé algo". Aunque parecía que no quería entrar en detalles, el presentador volvía a insistir, preguntándole si sabía la razón por la que no había querido devolverle el dinero a Loli. Ella pedía cautela.

Isa Pantoja cree que el público debería conocer la otra versión, en este caso la de su madre, para juzgar en esta historia y saber para qué lugar va la balanza. No quiere decantarse por nadie, tampoco apresurarse. Aunque es consciente de todo lo que ha contado Loli y de la precaria situación que vive cada día, Isa Pantoja no quiere cargar contra su madre. "Es una cosa que ella tiene que hablar, es verdad que Loli ha puesto esto en vía judicial y en el juicio dará las explicaciones que considere, tenemos una versión, pero no tenemos la parte de ella y nunca la tenemos para nada... así que hay que esperar", comentaba.

Fue el año pasado cuando la hija menor de Isabel Pantoja visitó a la quiosquera, con quien en su día tuvo muy buena relación. "Tenía ganas de verme, hacía mucho tiempo que no la veía. Yo la quiero mucho. La he criado junto con Dulce. Yo me iba allí, a Cantora, durante temporadas", dijo Loli tras su encuentro.