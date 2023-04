La sonrisa de Aitana cuando le preguntan por Sebastián Yatra

Han sido unos días en el paraíso de República Dominicana junto a Sebastián Yatra, su confidente. Aitana regresaba este martes al aeropuerto de Madrid tras poner punto y final a sus vacaciones de Semana Santa y tener que retomar sus quehaceres laborales. A punto de estrenar nuevo álbum, Alpha, del que ya hemos podido escuchar el primer single, 'Los Ángeles', y de dar el pistolazo de salida a la nueva temporada de 'La Voz Kids', la vida de la artista está muy ajetreada. Sin embargo, esto no le ha impedido tomarse un respiro y poner rumbo al paraíso caribeño al lado del artista colombiano. A su llegada al aeropuerto, la cantante ha hecho frente a las preguntas de los medios de comunicación y no podía esconder la sonrisa que se atisba en su rostro cuando escucha el nombre de Yatra. ¿Queréis ver las imágenes? No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en el vídeo, a pesar de que Aitana no quiere pronunciarse sobre su escapada ni dar ningún detalle sobre su relación con Sebastián Yatra, en su rostro no puede esconder la felicidad de estos días juntos. La cantante de 'Vas a quedarte' siempre se ha mostrado muy discreta en cuanto a su vida personal se refiere, una tónica que sigue llevando en su nueva relación con el colombiano. Siempre muy amable y con una sonrisa en el rostro, Aitana asegura que siempre "está muy feliz" y que el día que tenga que decir algo sobre su relación amorosa, lo hará. Sin embargo, confirma que "ahora mismo" no tiene nada que decir al respecto. ¿Cuándo confirmará su noviazgo con Sebastián Yatra?