La sobrecogedora carta de Alba Díaz tras la grave cogida de su padre

Alba Díaz ha vivido unos días de lo más complicados. Hace unos días su padre, Manuel Díaz 'El Cordobés', que ha recibido ya por fin el alta hospitalaria, sufría una cogida en la plaza de toros de Huesca. Minutos después de este duro momento, su hija recibía una llamada que le avisaba de lo que había ocurrido. La joven no dudó un segundo en hacer las maletas para reunirse con su padre, que tuvo que ser operado de urgencia. Aunque siempre es muy activa en las redes sociales, este suceso le hizo desaparecer de manera radical.

Sin embargo, ahora que todo está bien y que su padre descansa en su casa de Sevilla, Alba Díaz ha encontrado el momento para compartir una reflexión tras días pensando en lo ocurrido: "Llevo días en shock, intentando asimilar todo lo que ha pasado por mi cabeza desde que recibí una llamada que me decía que mi padre había sido trasladado al hospital por una cornada que circulaba en vídeos por todas partes y mil mensajes en mi móvil", ha empezado diciendo.

No dudó en coger el teléfono para ponerse en contacto con su psicóloga para que le diera las herramientas para sobrellevar estos momentos de angustia: "Llamé a mi psicóloga, mi mente no sabía descifrar cuál era el sentimiento exacto y por supuesto el miedo no me dejó ver más allá del bloqueo. Ahora estoy aquí, con mi padre tumbado en el sofá, con mi familia, viendo una peli, riéndome por nada y con un sentimiento de alerta y a la vez de fortuna que no se me va", continúa explicando.

Sigue en shock tras lo ocurrido a su padre

Porque Alba Díaz ya se prepara para lo que pueda pasar en un futuro: "Hace tiempo que trabajo por gestionar mis emociones, para prepararme para todo lo que pueda venir sin perderme el sabor que deja el paso del tiempo cada minuto. Pero cuando la vida te pone por delante esa llamada, esa parálisis de tiempo, parece que todo se vuelve efímero y que no puedes hacer nada para evitarlo. Desde entonces pienso en que la vida no es más que eso. Un conflicto interno entre lo que disfrutamos y lo que nos paraliza. Entre la tormenta y la calma. Entre lo que amamos y lo que se esfuma".

Alba Díaz sufre mucho y sabe que nadie está preparado para recibir llamadas de este tipo: "Y creo que por mucho que trabaje, esa llamada siempre me paralizará. Solo me queda ser consciente de que cada minuto en esta vida es un regalo y que no es lo que te sucede, si no cómo te tomas lo que te sucede. Solo me queda dar gracias a todos, empezando por los médicos que le han cuidado, a él por haber sacado la fuerza de la que aprendo cada día, a todos los que me habéis escrito uno de esos muchos mensajes que me hicieron sentir arropada y a toda mi familia por haber encontrado la calma, después de todo, mientras vemos esa peli que tanto nos gusta".

'El Cordobés' ya se recupera en casa

Vídeo: Europa Press

Han sido días muy complicados para toda la familia, pero 'El Cordobés' ya se recupera en casa del susto. Este pasado 15 de agosto recibía el alta hospitalaria por fin. "Me han quitado los drenajes, me han puesto todos los antibióticos, lo de la mano está un poquito peor pero muy ilusionado y agradecido y con ganas, a ver si puedo terminar este año los compromisos", declaraba al salir del hospital.