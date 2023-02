Joana Sanz sigue centrada en su día a día, intentando pasar el duelo de la muerte de su madre y superando la ausencia de su marido, Dani Alves, que continúa ingresado en prisión por presunta agresión sexual. La modelo brasileña optó en un momento dado por no publicar nada en sus redes sociales, pero poco a poco va encontrando la normalidad. De hecho, ahora ha compartido un vídeo en el que baila mientras canta la canción 'Fuera del mercado' de Danny Ocean, con la que hace una declaración de intenciones.

Junto a un "vamos para arriba", Joana Sanz baila al ritmo de la letra de una canción que desvela cómo está viviendo ahora esta etapa tan complicada: "Mueve tu cuerpo, felicidad eterna, siente la electricidad subiendo por tu piernas... Grítale al mundo que tú eres guerrero, la vida es sangre, sudor y fuego. Mueve tu cuerpo, felicidad eterna, y si quieres mandar todo a la mierda, mándalo todo, mándalo todo. La vida es sangre, sudor y fuego", dice la letra de la canción con la que se siente identificada. Y es que Joana ha decidido sacar las fuerzas que no sabía que tenía para retomar su vida a pesar de las complicaciones.

La modelo brasileña se siente una guerrera y lo grita al mundo

Joana baila con un look informal y cómodo en su casa, que se ha convertido en su refugio estas semanas. Ahora parece que ha dado el paso de gritar al mundo que está más fuerte que nunca, que pase lo que pase, toca mandar todo a "la mierda" y centrarse en ella misma. La modelo cuenta no solo con el cariño de su familia, también tiene a su perrito a su lado, al que le ha dedicado una frase rotunda que podría sentar muy mal a su marido. "True love", escribe Joana junto al emoticono de un corazón rojo junto a un vídeo en el que su mascota le da besos en la oreja mientras ella sonríe. No hay nada como la compañía de su perrito para sentirse acompañada mientras Dani Alves sigue ingresado en prisión.

Su familia sabe lo mal que lo está pasando Joana y no la dejan sola. Ella está muy agradecida y acaba de compartir unas fotos con dos familiares suyos que están pendientes de ella: "Familia", escribe junto a un corazón y unas manos que rezan. No hay duda de que sin su soporte no podría seguir adelante en estos momentos en los que la vida le ha dado dos golpes fuertes al mismo tiempo.

Se ha refugiado en su familia

Esta declaración de intenciones llega poco después de aterrizar de París, donde ha disfrutado de unos días de desconexión y relax con una amiga. Joana Sanz va poco a poco retomando su rutina después de que haya pasado unas semanas de lo más duras, pero todavía no es capaz de hablar públicamente sobre lo que está viviendo. No hay duda de que lo está pasando mal, pero Joana se merece volver a sonreír. Esta escapada era muy necesaria para ella y se prometió disfrutarla. Tanto es así que ha sonreído de nuevo tras semanas duras, en las que su vida personal se ha desplomado de un plumazo.

Dani Alves sigue en problemas

A su marido precisamente no le van bien las cosas. Y es que Dani Alves sigue ingresado en prisión. Justo hace unos días pudimos ver a la modelo acudiendo a la cárcel para visitar al futbolista, que acaba de recibir la peor de las noticias. La Fiscalía de Barcelona se ha opuesto a la puesta en libertad del jugador Dani Alves, que continúa en prisión provisional. Según la Fiscalía sigue existiendo "indicios racionales" de que el futbolista cometió esta presunta violación y que existe peligro de fuga. La Fiscalía que las “medidas alternativas a la prisión propuestas por la defensa” no son suficientes para garantizar que el deportista hace frente a sus obligaciones con la justicia. De esta forma, el Ministerio Público rechaza la posibilidad de que Alves salga de prisión si entrega el pasaporte, se compromete a comparecer ante el juzgado periódicamente y a portar un control telemático.