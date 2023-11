La serie ‘Camilo Superstar’, basada en el calvario personal de Camilo Sesto, a punto de su estreno: así reacciona el círculo de su hijo Camilo Blanes

La expectación, en las redes sociales, se intensifica con cada día que pasa, y ya cada vez queda menos para el estreno de "Camilo Superstar". La serie, que empezará a emitirse el 19 de noviembre en Antena 3, no para de suscitar entusiasmo y curiosidad, especialmente entre los seguidores de Camilo Blanes. Este entusiasmo se refleja en la constante actividad de Instagram, donde los fans comparten todo tipo de información por pequeña que sea.

'Camilo Superstar' es una historia universal

"Camilo Superstar" se emitirá a través de la plataforma Atresplayer y narrará la valiente iniciativa de Camilo Sesto por marcar un hito en España con la puesta en escena de este musical, una obra arriesgada y polémica que cosechó un grandísimo éxito en la década de los 70. El primer episodio de "Camilo Superstar", presentado en el último Festival de San Sebastián, situará al espectador en el año de estreno de la obra, 1976. Por aquel entonces, Camilo Sesto ya era una estrella consolidada gracias a temas tan emblemáticos como ‘Algo de mí’.

“Camilo se enfrentó a todo tipo de obstáculos, y tuvo también la ayuda de otros locos como él, que cambiaron la historia de la cultura de este país, con un espectáculo que inauguraba una nueva era”, explicó Curro Novallas, productor ejecutivo y director del proyecto, durante la presentación de la serie. “Era un reto muy grande, porque Camilo fue un icono cultural, global. Para hacer la serie, lo más importante era partir de una buena historia donde colocar a ese icono, tener unos buenos cimientos. Algo que apelara a todo el mundo desde lo local, porque en realidad 'Camilo Superstar' es una historia universal que habla sobre alguien que persigue un sueño, que lo apuesta todo, lo arriesga todo. Y es, también, un relato sobre la identidad de alguien que quiere ser algo que no le dejan ser”.

Camilo Blanes podría estar haciendo rehabilitación

Y si la serie está generando expectación, la manera cómo reaccione su hijo al verla también. Pero esto aún es una incógnita y, teniendo en cuenta su transformación actual, de Camilín se puede esperar cualquier cosa. Su deterioro físico no deja de suscitar preocupación entre sus seguidores de las redes sociales. Incluso parece que ahora está contemplando la posibilidad de explorar una nueva faceta artística como DJ.

Pese a la inquietud que despierta su salud física y mental, el hijo del famoso cantante no da ninguna clase de explicaciones y continúa su vida, junto a sus amigos, organizando todo tipo de fiestas en la casa que ha heredado y que se ubica en Torrelodones. Su relación con Lourdes Ornelas, su madre, tampoco atraviesa su mejor momento. De hecho, Christina Rapado ha acusado a Ornelas de no ayudar a su hijo para que salga del pozo en el que se encuentra. Al parecer, según señala Rapado, Camilo Blanes habría ingresado en un centro de rehabilitación este mes de noviembre, al menos, esa era la intención que tenía hacía algunos meses. Por el momento, no hay constancia de que eso haya sucedido.