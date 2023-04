La rotunda respuesta de Vicky Martín Berrocal a un ataque sobre su físico

Vicky Martín Berrocal publicó su libro 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad' hace apenas unos días. En la publicación, la diseñadora de moda habla de su vida personal, así como sus complejos e inseguridades. A pesar de que se ha atrevido a desvelar los momentos tan desagradables que ha vivido durante su vida por culpa del peso y de que ya los ha superado, todavía hay muchas personas que tratan de seguir destruyéndola. Pero ella es más fuerte que eso.

La diseñadora de moda ha mostrado un duro mensaje que ha recibido hace unas horas: "Te ves bien? Yo te veo gorda", le espeta. Lejos de sentirse mal por este comentario, Vicky no ha dudado en mostrarlo públicamente y contestar este ataque: "Quiero decirte mujer que ya no me hace daño leer mensajes como este porque ya he aprendido a aceptarme", ha empezado diciendo.

Una respuesta con consejo incluido

Y se atreve a decir cómo lo ha superado: "Para que sepas algo más sobre mí y no solo te fijes en mi físico... Yo me miro al espejo y me gusto. Y créeme, eso es lo único que realmente me importa. Pero me da mucha tristeza que una mujer escriba así de otra. Tenemos que ayudarnos...", le anima a hacer a partir de ahora. Para ella no hay nada como el respeto entre todos para tener una vida mejor. Vicky Martín Berrocal no duda en lanzarle un consejo que pasa por promocionar su libro: "Te vendría bien leer mi libro 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad'. Te lo dejo por si recapacitas en algún momento. Ojalá sea así".

Para ella ha sido un lucha. Aceptar su cuerpo tal y como es ha costado, pero lo ha conseguido. Ahora es capaz de posar en ropa de baño sin sentirse mal, dejando claro que está espectacular. Unas horas antes de recibir este duro mensaje, Vicky Martín Berrocal gritaba a los cuatro vientos cómo se siente: "Soy más que un cuerpo con el que aprendí a andar y a luchar. Soy esta mirada, mi aceptación definitiva frente al espejo, la vida vivida y todo lo que queda por vivir. Comprender, por fin, que soy tan libre como quiera ser, y eso no depende de mi cuerpo. Sino de mis alas". Pero parece que no quedó claro a algunos seguidores de sus redes sociales.

Esta es la foto que tantas críticas ha recibido

El el primer capítulo de su libro, la diseñadora de moda recuerda los problemas que tenía con el peso a esa edad. Los cuenta revelando cómo fue la experiencia de encontrar un vestido para su primera fiesta de Nochevieja. "A mi madre, que se dedicaba a la moda, le hablaron de una tienda en Sevilla a la que ir para comprarme un vestido especial para la ocasión. Y allá que nos fuimos las dos. Ella ha sido y sigue siendo un espectáculo de guapa. Era el ideal de belleza de la época y yo una niña que a mis catorce años tenía una talla cuarenta y cuatro. Y con eso te lo digo todo", recuerda.

Fue esa vivencia la que le llevó a pasar un momento desagradable: "Lo que experimenté en aquel episodio y lo que te relato lo he vivido en mis carnes. Fue en ese momento cuando empezaron mis dificultades con el sobrepeso, y no de buenas maneras, como verás. Imagínatelo, era una tienda en la que todo te entraba por los ojos desde el primer segundo. Yo me veía dentro de aquellos vestidos y era feliz, pero estuvimos poco tiempo. La dependienta al vernos se dirigió a mi madre con mucha educación y le preguntó qué necesitaba: - ¿Un vestido para usted? - le dijo. - No, para mí no; es para mi hija - respondió mi madre. - Para ella no hay nada - contestó la dependienta tajante".

Vivió un momento desagradable junto a su madre

Sintió mucho dolor y así lo ha reconocido: "Observé la escena de reojo, como si la historia no fuera conmigo, como si la protagonista no fuera yo, pero me dolió. Me sentí despreciada, y eso que todavía era una niña. Mi madre me agarró de la mano, le dijo a la señora que no necesitábamos nada más y nos fuimos. Esa fue mi suerte, ese día y el resto de mi vida, que mi madre nunca ha dejado de darme e ir conmigo de la mano. Incluso cuando he sido bien mayor. Todo lo contrario de lo que les ha pasado a otras personas, cuyas vivencias, que me han contado durante años, me han impactado", dice agradecida por la actitud que mostró tener su madre en ese momento.