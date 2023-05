La romántica declaración de Laura Escanes a Álvaro de Luna

La relación entre Álvaro de Luna y Laura Escanes se afianza cada día más. La pareja coincide en numerosos eventos por su papel profesional, cantante e influencer respectivamente, y comparten con todos sus seguidores el amor y el cariño que tienen el uno por el otro. Atrás quedan los primeros momentos en que ninguno de los dos se pronunciaba públicamente sobre su relación, llevan mucho tiempo ya que no se esconden. "Últimamente me hacen reír mucho", escribió la presentadora. Quizás, uno de los culpables de esa sonrisa eterna pueda ser su actual pareja. Las declaraciones de amor entre ambos son cada vez más comunes y públicas: "Te quiero Álvaro y yo también quiero todo contigo".

El cantante era una de las actuaciones del último evento al que acudieron ambos y, viendo esa actuación, la influencer no se pudo resistir. "No tengo demasiados vídeos de la noche de ayer pero, ¿alguien tiene un babero?", compartía junto a un vídeo donde mira embelesada a su pareja. Su voz le transporta a otros lugares y, siempre que le escucha cantar, es algo mágico para ella: "Todo lo que haces es luz". Álvaro de Luna también mostraba en su perfil de las redes sociales la publicación de su chica y las románticas palabras que le acaba de dedicar un día como otro cualquiera. Son muchas las canciones que representan el momento en el que se encuentra la pareja y se dedican estrofas de las mismas siempre que pueden. Hace unas semanas era la canción de Rosalía y Rauw Alejandro, 'Beso', la que los inspiraba viendo el atardecer: "Y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas".

El tatuaje de Laura Escanes por una fecha especial con Álvaro de Luna

Hace tan solo un mes Laura Escanes sorprendía a todos con uno de sus últimos gestos de amor. La influencer, después de pedir consejo a todos sus seguidores, acudía a un estudio de tatuajes para grabarse un dibujo pequeño y muy concreto. La catalana se dibujaba en la piel un pequeño corazón que, en su interior, encerraba el número dos. Este número es especial para ella, para Álvaro de Luna y para su relación. Es habitual ver este "dos" en muchas publicaciones de ambos cuando hacen referencia a su relación. Todavía no se sabe el significado pero sí lo importante que, en definitiva, es para la pareja. La realización de este tatuaje fue con motivo del cumpleaños número 27 de la presentadora, que se mostraba muy contenta enseñando el resultado en su antebrazo derecho: "Corazón llenito y un año más".

Laura Escanes y Álvaro de Luna comenzaron su relación seis meses después de la separación de ella junto a Risto Mejide. Fueron siete años de relación los que mantuvo con el presentador y, con una niña en común, pusieron punto y final a su convivencia. "Yo era muy feliz, pero llegó un momento en que no nos hacíamos felices. Al principio es todo pasión y luego se va y luego vuelve porque veo a parejas de 60 años y los veo enamoradísimo", explicó. La influencer es una persona de gestos y, poco después de que se produjera esta noticia, pedía consejos para retirarse otro de sus tatuajes, en honor al que ya es su expareja. En 2016 decidió grabarse la firma del escritor en el trasero y, en esta nueva etapa, ya no se sentía cómoda luciendo: "¿recomendaciones para quitar tatuajes? ¿Y vuestra experiencia? Me da un poco de miedo que quede marca y quede peor".