La respuesta del chófer de David Bisbal a la demanda de Elena Tablada

3 Una demanda para asustar

“Me ha demandado para que me asuste. Quiere silenciarme y no lo va a conseguir“, aclara el exchófer de Bisbal. “Quisiera que me invitaran a la tele, pagando, para llegar a donde ella quiere que llegamos”, dejaba caer mientras que Patiño recalcaba que las veces que había hablado Phillip había sido gratis.

“Nunca ha querido trabajar”

Además, el conductor volvió a cargar contra la diseñadora. “Esta señora nunca ha querido trabajar, se gastaba el dinero de David cuando el cantante estaba de viaje. Es sumamente fría y se mueve por el mundo económico. Hacía unos gastos brutales. La familia lo sabía y estaba disgustada”, relataba.