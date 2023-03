La reivindicación de Tamara Gorro con su nueva imagen, completamente calva

Este jueves 9 de marzo se ha celebrado la segunda edición de los Premios Ídolo, donde se reconocen a partir de los votos de un jurado de profesionales la labor de los creadores de contenido digital. Unos galardones que se llevan a cabo gracias a Aida Domenech (Dulceida) y The Music Republic, fundadores de este proyecto, y que están dedicados al mundo del universo digital y de los influencers. Una cita donde influencers de diferentes marcos se han dado cita en el Gran Teatro Príncipe Pio. Previamente a esta gala, como en todos los premios, ha habido una alfombra roja por donde han desfilado los numerosos rostros conocidos que han acudido a la cita. Con mayor o menor acierto, todos has sorprendidos con sus looks. Sin embargo, la gran protagonista ha sido Tamara Gorro, que ha cambiado de imagen para dar un importante mensaje.

Vídeo: Redes sociales

Tamara Gorro ha sorprendido posando ante los medios completamente calva y luciendo una especie de flores en su cabeza. Con un impresionante sastre amarillo pastel y unos salones nude con detalles brillantes, la influencer estaba radiante. Pero, ¿por qué el motivo de esconder su larga melena en una alfombra roja? Con este gesto, Tamara Gorro quiere dar visibilidad a todas las personas que sufren de cáncer y homenajearlos llamando la atención para que se destine más dinero público a la investigación contra esta enfermedad: "El cáncer se cura investigando. Hoy os homenajeo y a ver si de esta manera llamando la atención, llega más lejos. Terminemos con esta enfermedad", decía. "No nos debería de impactar, demos normalidad a la realidad", sentenciaba al respecto sobre su nueva imagen.

El gesto de Tamara Gorro ha generado mucha controversia en las redes sociales

Un bonito gesto que ha sido muy aplaudido en las redes sociales: "Gracias!!! Me acaban de decir que tengo cáncer. Esto ayuda. Gracias", "Como paciente oncológica te soy mil gracias por este grito" o "A mi me acaban de diagnosticar cáncer de mama y en una semana empiezo quimio. Gracias por dar visibilidad al cáncer". Sin embargo, no todos sus usuarios han visto con buenos ojos este gesto con el que la colaboradora de televisión pretende dar visibilidad a esta enfermedad: "Se agradece el gesto pero esa no es la realidad", "El cáncer es mucho más cruel y despiadado en los cuerpos, famosas exhibiendo su belleza creyendo que así ayudan a quienes realmente están luchando esa dura batalla" o "Si este post que has realizado sirve para que se invierta e investigue mas… pues bien. Pero utilizar un tema tan delicado como es la pérdida de cabello (que aunque se diga que no, si es importante y traumático para una mujer joven) no es muy acertado al menos desde mi punto de vista. Por todo lo demás yo, te admiro", son algunas de las críticas que ha recibido por dar este paso adelante.

La influencer vivió en primera persona la pérdida de un ser querido por culpa de esta enfermedad

El pasado mes de julio, a Tamara Gorro le tocó despedirse de su princesa, la hija de unos amigos a la que consideraba como su sobrina y que falleció a causa de esta enfermedad. "Tengo el corazón roto, yo no quería este final y sé que tú tampoco, quedaban muchas cosas por hacer juntas. Pero te juro que las haré, te lo he prometido y así será. Vuela alto cariño. Allá donde vayas seguirás brillando, porque eres luz. Te voy a tener presente cada día de mi vida. Lo siento en el alma por no haber podido hacer más para ayudarte y curarte, lo siento. TE AMO Y JAMÁS TE OLVIDARÉ. Tu tía Tamara", se despedía de ella en sus redes.