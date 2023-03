La reflexión Sandra Barneda sobre el amor: "Lo que pensaba que era el peor momento de mi vida, luego lo entendí"

La última edición de 'La isla de las tentaciones' ya ha entrado en la recta final. Este lunes, Sandra Barneda ha avisado a los concursantes de que disfruten a tope de la experiencia porque pronto llegará a su fin. Mientras tanto, parejas y sus respectivos tentadores y tentadoras siguen pasándolo en grande en República Dominicana. Sin embargo, no todo es diversión y también hay momentos de incertidumbre, dolor e incluso mal de amores. Las parejas van al programa a poner a prueba de fuego su relación y, muchas de ellas, salen por separado. En la última gala, la presentadora ha ofrecido a una de las chicas poder ver qué hace su pareja en directo durante diez minutos, siendo Naomi la elegida por sus compañeras. Sin embargo, la novia de Adrián tuvo multitud de sensaciones y emociones al ver a su pareja en su villa.

Aunque la participante se está dejando llevar con Napoli, no ver imágenes de Adrián en la última hoguera supuso para ella un quebradero de cabeza. "Me gustaría verlo con uno de los chicos con los que tenga confianza hablando", le reconocía a Sandra Barneda. Y, efectivamente, así fue. Su pareja se encontraba en la habitación con Alejandro, completamente derrumbado. El joven le estaba contando a su compañero todo lo que sentía por su novia, lo muy arrepentido que estaba y sus esperanzas de que el programa tan solo fuera "un bache" en los planes de futuro que tenía con Naomi. Sin embargo, ella no pensaba igual y le confesaba a Sandra Barneda que Adrián le ha fallado tanto que no cree que haya opción para ellos. Una Naomi emocionada y con el rostro lleno de lágrimas intentaba defenderse después de que fuera consciente de que ella le había sido desleal con Napoli. Ha sido entonces cuando Sandra Barneda le ha querido dar un consejo sobre el amor y ha compartido un bonito mensaje.

Sandra Barneda se sincera como nunca antes sobre el amor en su vida

"No puedes escuchar solo a la razón, también es importante que escuches al corazón", le decía Sandra Barneda a la concursante. En ese momento Naomi respondía que si lo hiciera, perdonaría a Adrián "pero hay que ser listos". "Todos cometemos errores, Naomi. Todos la cagamos pero de una manera... Podría estar aquí contigo y hablándote sobre el amor y lo que significa o lo que ha significado para mí. Y te asegura que sobre aquello que yo pensaba que podía haber sido el peor momento de mi vida y luego lo entendí y vi que merecía la pena", continuaba diciendo la presentadora. "Que no te pueda la rabia porque en el amor, la rabia intoxica muchísimo", sentenciaba al respecto.

Sandra Barneda ha encontrado en 'La isla de las tentaciones' un programa en el que sentirse cómoda, además de empatizar mucho con los concursantes de cada una de las ediciones. Este formato se ha convertido en uno de los favoritos para la escritora que desde la segunda edición lleva presentándolo y nunca ha descartado cerrar esta etapa de su vida. Durante su paso por el programa, también la hemos visto emocionarse, llorar de felicidad, de tristeza e incluso pasarlo mal por algunos de los concursantes. Un espacio que llegó en mitad de su ruptura con Nagore Robles tras seis años de relación y varias idas y venidas. Ella mejor que nadie sabe la de vueltas que puede dar la vida en cuestiones del amor.