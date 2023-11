Son momentos especialmente delicados para la familia de Daniel Sancho. El hijo de Rodolfo Sancho está a la espera de que se celebre el juicio en el que está acusado del presunto asesinato de Edwin Arrieta. Desde que sucedieran los hechos, tanto el actor como su mujer, Xenia Tostado, se han visto en el punto de mira y han sido salpicados con comentarios de odio. La actriz intenta sobreponerse a sus circunstancias y, tras un tiempo en silencio, recurre a las redes sociales para expresar cómo se siente. Su forma de hacer terapia es lanzando contundentes reflexiones. En la última nos deja claro que hay que seguir adelante.

Xenia Tostado ha utilizado sus historias de Instagram para compartir una reflexión que nos explica cómo se encuentra en medio de los últimos movimientos de Daniel Sancho desde Tailandia. "Hay que ser como el cactus… adaptarse a cualquier tiempo, lugar y circunstancia… ser fuerte y aún así nunca olvidarse de florecer", se puede leer. Unas palabras que han conquistado a la actriz y que muestran su capacidad de resilencia y su capacidad de enfrentarse a dificultades y desafíos con fortaleza y determinación. La mujer de Rodolfo Sancho deja claro que se muestra flexible y capaz de sobrellevar situaciones diversas y cambiantes, como la que atraviesa ahora. Además, demuestra que para ella es importante no perder de vista sus objetivos y aspiraciones. Por ello sigue trabajando para alcanzarlos.

Una reflexión que guarda mucho significado y que llega mientras su marido, Rodolfo Sancho, se encuentra en Koh Samui debido al inminente juicio de Daniel Sancho. Las cosas no están siendo fáciles para la pareja, cuya única prioridad es proteger a la hija que tienen en común. La última vez que el actor salía de la prisión tras visitar a su hijo, éste se dirigía después a uno de los hospitales de la localidad tailandesa. Eran sus acompañantes quienes entraban en el centro hospitalario y salían con una bolsa llena de medicamentos.

Daniel Sancho no quiere ver a su nuevo abogado

En las últimas horas se ha hecho público que Daniel Sancho está evitando a toda costa ver a su nuevo abogado. Grit Sudthanom, que releva a Khun Anan, ha explicado en 'En boca de todos' que el hijo de Rodolfo Sancho no se lo está poniendo fácil. "Puedo ir a verle a la cárcel, pero él por ahora no quiere, se mantiene en silencio. Supongo que es una estrategia de su defensa española, pero no quiere verme", cuenta el letrado. Tampoco ha podido entablar conversación con el que fuera protagonista de 'El ministerio del tiempo'. En concreto, especifica que sí ha podido hablar con sus asistente, quien le ha confirmado que se encuentra "tranquilo y bien". Por otro lado, el abogado tailandés de Daniel Sancho ha confirmado que el cocinero ha intentado pagar hasta en dos ocasiones su fianza para salir de la cárcel, pero le ha sido denegada la petición. La Fiscalía defiende su decisión por el "peligro de fuga" que existe e incluso que "intente manipular a los testigos".