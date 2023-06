Omar Sánchez hace un tiempo decidió retirarse de los medios de comunicación. El que fuera pareja de Anabel Pantoja está centrado en su vida en Canarias, donde vive con su novia, Marina Ruiz, con la que coincidió en 'Pesadilla en el paraíso'. Allí cumple con sus proyectos profesionales, por lo que en todo momento tenían claro que vivirían ahí. Todo parecía ir sobre ruedas, pero la última reflexión del windsurfista profesional ha hecho saltar las alarmas sobre ¿una posible crisis con su chica?

Son un fondo negro, que hace entender que no pasa su mejor momento, Omar escribe: "A veces las cosas no salen como uno quiere", empieza diciendo. Además, no duda en darse ánimos a sí mismo y termina este mensaje que ha preocupado a todos con un: "Levántate, suspira, sonríe y sigue adelante". Junto a esta reflexión, al joven pone un brazo sacando músculo en señal de que va a sacar todas las fuerzas que tiene para mejorar la situación.

La reflexión que ha compartido ha preocupado a todos

Estas palabras han llevado a pensar que podría estar atravesando una crisis con Marina, que precisamente se encuentra en Madrid para cumplir con algunos proyectos profesionales. Sin embargo, también ha demostrado a través de sus redes sociales que su día no ha empezado de la mejor manera. Y es que al llegar a la capital, tras una larga espera, se ha dado cuenta de que han perdido su maleta: "Que hay cosas peores en la vida, sí, lo sé, que siento que estoy gafada y que no me sale nada bien, también. Solo trabas, trabas y más trabas", ha dicho con el rostro serio.

"Cuando yo digo que estoy gafada, no miento. Que estoy aquí y que no aparece mi maleta. No puedo más, de verdad, no puedo más con la vida", ha dicho a punto de romper a llorar. Luego ha confirmado que efectivamente han perdido su maleta: "Pues nada, estoy sin maleta, tenía toda la ropa de los eventos metidos ahí... así que nada, tengo que ir a comprarme bragas y esas cosas. La pverdad a prisa y corriendo para ir al evento de esta tarde".

Marina Ruiz tampoco pasa por un buen momento

Ambos han dejado claro que no pasan un gran momento personal, pero ninguno de los dos han querido confirmar ni desmentir que se trate de una crisis sentimental. Por ahora prefieren mostrar su día a día en las redes sociales, donde tienen a muchos seguidores. Aunque están separados por trabajo, siempre han demostrado que están muy enamorados. De hecho, ambos sigue manteniendo las publicaciones que tienen juntos en sus respectivos perfiles de Instagram. ¿Tendremos noticias próximamente sobre si se trata de un mal momento personal culpa del amor?