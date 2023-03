La reflexión de Laura Escanes sobre si el amor tiene edad: ¿indirecta a Risto Mejide?

Después de atravesar por un difícil periodo tras su separación de Risto Mejide, parece que Laura Escanes está en uno de los momentos más dulces de su vida. Con muchos proyectos laborales sobre la mesa y dándole una nueva oportunidad al amor gracias a Álvaro de Luna, la influencer está en una nueva etapa donde lo ve todo de color de rosa. A este respecto, la joven también está dejando ver su faceta más reflexiva y no ha dudado en hacer un comentario acerca del popular dicho de que "el amor no tiene edad". ¿Un mensaje que iba dirigido hacia el publicista?

La relación entre Laura Escanes y Risto Mejide siempre estuvo en el punto de mira debido a la gran diferencia de edad que había entre ambos. Hay que recordar que fue el publicista quien le escribió a la influencer por redes sociales cuando él tenía 41 y ella 19 años. Ahora, a través de su cuenta de Twitter, la que fuera concursante de 'El Desafío' no ha dudado en lanzar una reflexión sobre el amor con diferencia de edad. "La frase de 'el amor no tiene edad' me ha costado tiempo entenderlo, pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse", comienza a escribir.

Tras esto, Laura Escanes insiste en que "una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos". Se trata de un comentario que no ha tardado en viralizarse pues muchos han entendido que era un mensaje hacia su expareja por haber rehecho su vida con una joven de la misma edad que ella.

Risto Mejide, Kiko Matamoros y el edadismo

Cabe destacar además que este comentario se ha escrito tan solo unas horas después de que se hiciera viral un vídeo de Cuatro en el que Risto Mejide y Kiko Matamoros hablaban sobre el "edadismo" y los prejuicios que existen en las relaciones en las que existe una clara diferencia de edad entre las dos personas."Cuando tu discriminas a una persona de raza negra, eres un racista. Cuando tu discriminas a una persona que ama a una persona del mismo sexo, eres un homófobo. Cuando discriminas a una pareja con diferencia de edad, no tienes nombre, no existe un término", se escucha decir al publicista. "El edadismo es la tercera causa de discriminación en todo el mundo después del racismo y la homofobia", añadía el colaborador de 'Sálvame'.

"El amor tiene que ser libre con independencia de la raza, del género, del status social, de todo. Es algo que hay que abrazar. No es cuestión de que una relación dure tantos años, si dura dos meses también es maravilloso, y si se saca 14 o 20 años, también es maravilloso", llegó a justificar el tertuliano.