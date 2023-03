La reaparición de Patricia Donoso en 'Supervivientes': "Creí que estaba timando al programa"

'Supervivientes' ha recibido la fugaz visita de Patricia Donoso en el plató. La concursante abandonó Honduras la semana pasada y querían saber cuáles eran sus razones para tomar esa decisión. Nada más llegar, sin ningún tipo de aplauso ni vítores, llegó y se abrazó a Jorge Javier Vázquez, el presentador de la gala. Este había apostado por ella y se sentía apenada de que no hubiera aguantado un poco más. El proceso por el que ha pasado es habitual en la primera semana, en la que cambia tu vida y te aclimatas a tu nuevo entorno. Sin embargo, sentía que "no estaba haciendo televisión y se habían equivocado. Creí que estaba timando al programa por algo que no estaba haciendo".

A las doce horas de estar en la aventura y solo haber vivido la pre convivencia no sintió que fuera a encajar por mucho que allí se viera. "Entras en bucle, todo el mundo intentó ayudarme y sacarme. Llegó un momento que vi que era un lastre para la organización", explicaba muy segura. Tras su salto en el helicóptero afrontaba su paso por allí con mucha más fuerza, como una "super chica" pero pronto sus debilidades le hicieron dudar. Desde fuera Jorge Javier la tranquilizaba asegurándole que "no creo que hayas ido a engañar ni que seas una timadora" y que le había sucedido algo más simple.

Ha pasado mucho tiempo con ella en platós como 'Sálvame' y ha leído desde el primer momento el proceso que está viviendo. "Al verte allí no te viste, por lo que fuera. Hasta cierto punto te sentiste ridícula", desvelaba recibiendo la afirmación de esta. Las bromas entre ellos han sido frecuentes y, tras las críticas recibidas por ello, ha aclarado que "nuestras charlas son como fuera del plató, quien quiera entenderlo bien". Estaba seguro que "sabía que no había ningún tipo de problema y siempre se desarrolla desde el código del humor". Sabe hasta dónde puede llegar con cada uno de los concursantes.

Patricia Donoso dejará un espacio que Gabriella Arrocet ocupará

La marcha de Patricia Donoso deja un hueco en 'Supervivientes 2023' que ocupar. Las nominaciones y expulsiones han continuado su ritmo, con Jaime Nava y Artùr Dainese ya desterrados, y es necesario un nuevo concursante. 'Lecturas' ha adelantado que Gabriela Arrocet, hija de Edmundo 'Bigote' Arrocet, se convertiría en la sustituta de esta y, por lo tanto, en una nueva "robinsona". Será este domingo a partir de las 22:00 horas en Telecinco cuando los espectadores puedan ver finalmente la llegada a Honduras y quien sabe si, quizás, con el característico e icónico salto en helicóptero. Esta incorporación podría venir unido a un posible regreso de su padre a los platós de Mediaset después de su relación con María Teresa Campos.

Ha demostrado en numerosas ocasiones no cortarse a la hora de decir las cosas y podría ser un condicionante para su estancia en unos grupos que ya están formados. El pasado 1 de marzo, por ejemplo, se enfrentó una vez más a Carmen Borrego en un tenso encuentro donde se dedicaron unas cuantas palabras. "Eso es porque yo no os quise conocer en Chile. Siempre supe un poco de la calaña que sois" le dijo en el devenir de la conversación. Incluso llegó a afirmar que su padre les tenía estima como se les puede tener a las mascotas. Unas palabras que sorprendieron, por lo directo, a todos los presentes en 'Sálvame' esa tarde. Terminó incluso aclarando sus propias palabras, aunque terminara aún más liado todo: "Tu hermana no es retrasada. Es tonta. Y tú también".