Este número de SEMANA vino cargado con mucha actualidad, siendo una de nuestras grandes noticias la entrevista en exclusiva de Gabriela Arrocet, la hija de Bigote Arrocet. La también artista cargó contra Carmen Borrego y Terelu Campos después de que estas hablaran en los programas de televisión de su padre.

«Terelu y Carmen no me dieron buena espina», fueron las lapidarias palabras de la hija de Bigote en contra de las hijas de María Teresa Campos. A pesar de que sí tiene buenas palabras hacia la veterana periodista, no tiene lo mismo para sus hijas. Parece que no corren buenos tiempos para el clan Campos. Ahora, Terelu se pronuncia tras esta entrevista, que por su rostro parece que no le ha hecho ni pizca de gracia. Ve su reacción en el siguiente vídeo.