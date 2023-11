La reacción de Sofía Cristo cuando le preguntan si está filtrando información delicada de su hermano, Ángel Cristo Jr.

Vídeo: Europa Press

Sofía Cristo lo está pasando fatal. Ella y su madre ni en el peor de los sueños imaginaron que Ángel se sentaría en un plató. Una versión con la que ellas no están de acuerdo en absoluto y que ha provocado que se destape su pasado más oscuro. Esta semana Gema López hablaba de la denuncia de malos tratos que tiene interpuesta, así como otros colaboradores como Pilar Vidal mencionaban cuando fui pillado en un coche con drogas y alcohol. Si bien durante años él ha estado alejado de las cámaras y esta información no se ha filtrado, con su entrevista en televisión ese freno ha desaparecido. "Que dios te proteja", decía Bárbara Rey al descubrir todo lo que se viene, declaraciones que hemos recogido en la revista SEMANA. No te pierdas el vídeo de Sofía, en el que un reportero le pregunta si es ella la persona que está filtrando información sobre Ángel Cristo Jr.