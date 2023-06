Raquel Perera está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida. La exmujer de Alejandro Sanz presentó su libro, 'Para que no te olvides', la pasada semana y este domingo firmaba ejemplares en la Feria del Libro de Madrid. Como no podía ser de otra manera, Raquel recibió la visita de la prensa, que le preguntó por la noticia del día: la ruptura de su ex y Rachel Valdés. ¿Qué tiene que decir al respecto?

Ha sido muy rotunda en su respuesta: "No tengo nada que decir. No tengo ni idea, no voy a decir nada, no sé qué ha pasado, no me corresponde a mí decir nada, yo lo que quiero es que él está bien", ha empezado diciendo. Y ante la insistencia de los reporteros, Raquel Perera muestra su enfado: " Quiero que todo el mundo sea feliz, vengo aquí a firmar", termina diciendo para zanjar la conversación.

Vídeo: Europa Press.