La reacción de Luitingo al enterarse de la ruptura de Jessica Bueno y Pablo Marqués

La noticia de la ruptura de Jessica Bueno y Pablo Marqués ha llegado a la casa de Guadalix. Luitingo se ha enterado de la noticia gracias a los gritos de una persona del exterior y su reacción ha sido de lo más significativa. Ahora, cuenta los días para poder volver a reencontrarse con la modelo.

"Jessica no está con Pablo. Ya no está con Pablo. Te espera fuera. Habla de ella. Recuérdala", eran las palabras que le ha gritado una chica desde las inmediaciones de la casa de Guadalix a Luitingo. El cantante no podía dar crédito y se acercaba a sus compañeros a preguntar si lo que había escuchado era cierto. Sonreía al saber la buena y nueva y corría al confesionario para explicarle al Súper lo que sentía en esos momentos. "Yo te voy a decir la verdad, a mí me ha puesto contento la chiquilla", decía con una sonrisa de oreja a oreja. "El premio más grande que yo me he llevado aquí ha sido conocer a Jessica. La conexión que teníamos aquí era muy buena. Hay cosas en la vida que no se pueden evitar. Por una vez en la vida, Jessica tenía que mirar por ella misma también...", aseveraba. Poco después, al salir de la estancia, también se dirigía a cámara y exclamaba que echaba de menos a la modelo. "Me alegra escuchar el nombre de Jessi. Que esté todo bien y que todo el mundo tenga salud. Le daría 1.500 abrazos y 84.000 besos. Y sobre todo, me pegaría muchas horas hablando con ella", insistía.

Jessica ha tenido la oportunidad de hablar con Luitingo desde plató después de que él la eligiera como presidenta de su campaña de cara a la final de 'GH VIP 8'. Emocionada, la modelo ha compartido su alegato pidiendo el voto para el cantante. "Ha demostrado una gran evolución. Se le ha machacado muchísimo y ha demostrado no guardar rencor. Es cariñoso, natural, leal, amigos de sus amigos. Hemos podido ver n ti que eres una persona con tus virtudes y defectos. Has corregido tus errores. Nadie es perfecto. Lo estás dando todo, no hay nada forzado y eso es lo bonito", aseguraba. Después, fuera de la conexión, la ex de Kiko Rivera insistía en que le echaba mucho de menos, pero dejaba claro que lo único que tenían ambos era una amistad.

Jessica Bueno tiene miedo de volver a enamorarse

La ruptura entre Jessica Bueno y Pablo Marqués ha sido uno de los temas principales de 'El Debate' de 'GH VIP 8'. Aunque en un principio la modelo no quería pronunciarse sobre el tema, finalmente se ha abierto en canal y ha reconocido que cree que nadie es capaz de empatizar con ella y con cómo fue su abrupto final con Jota Peleteiro. Tiene miedo de volver a ilusionarse y hace hincapié en que tan solo estaba conociendo al modelo. Eso sí, sus compañeros de plató le han recordado que desde la casa siempre le decía que le quería y que tenía algo serio con él. "Es que nadie se ha parado a pensar que yo estaba conociendo a una persona, llevaba cuatro meses con él, sacada poco después de mi divorcio", admite.

"Aún tengo cosas que curar. Nadie se da cuenta que yo hace un año me he divorciado. No estoy preparada para estar con alguien más. Nadie se ha parado a pensar en la situación en la que yo me encontraba. Yo estoy con miedo", sentencia. Jessica Bueno quiere seguir adelante con su amistad con el cantante de 'Operación Camarón', ambos tienen apego (por las 24 horas que han pasado juntos) y lo justifica por las horas que han pasado dentro de la casa más famosa de la televisión. Además, hay que recordar que también tienen planes para verse en Navidad en Sevilla. Solo el tiempo dirá qué ocurre entre los dos concursantes de 'GH VIP 8', aunque parece que Bueno está centrada en sus hijos. Además, hace unos días, ella misma le pedía al cantante que se centrara en su concurso, que hablara de él porque así podía llegar más lejos. En los próximos días veremos qué hay entre ambos pues ella subirá a Guadalix para convivir en la casa durante unos días.