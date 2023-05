Ha sido una semana muy convulsa para Tamara Falcó después de que Sophie et Voilá, la firma bilbaína que iba a confeccionar su vestido de novia, decidiera romper el contrato debido a las "exigencias" de la marquesa de Griñón y a un supuesto "plagio". Durante los últimos días, la casa de Isabel Preysler ha sido un ir y venir de estilistas y personas relacionadas con el mundo de la moda para ayudar a la diseñadora a encontrar su vestido de novia en tiempo récord. Durante todo este proceso le está ayudando Blanca Unzueta, su estilista de confianza desde hace unos años. Ahora, Tamara Falcó ha viajado hasta Nueva York para reunirse con Carolina Herrera, con quien además guarda una excelente relación personal. Horas después, su hija, Carolina Adriana Herrera, reaparece por las calles de Madrid. ¿Qué tiene que decir ella al respecto? ¡No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Tamara Falcó se ha decantado por la firma venezolana para confeccionar su vestido de novia. A pesar de que ella quería un diseño 'made in Spain', finalmente no será así. La marquesa de Griñón guarda una excelente relación tanto personal como profesional con Carolina Herrera y su familia, por lo que no ha sido una sorpresa que esta ella ha sido su elección, ya que le ha vestido en muchos momentos. Su hija, Carolina Adriana Herrera, quiere mantenerse al margen y seguir alejada del foco mediático. Prueba de ello es su reacción cuando se le pregunta por el vestido de novia de Tamara Falcó y la elección de que sea su madre la encargada de tal ardua labor.

Carolina Adriana Herrera no quiere responder a las preguntas de la prensa y quiere mantenerse en un segundo plano. Esta polémica no va con ella y no va a entrar en nada relacionado con la noticia que lleva acaparando titulares casi una semana. Cabizbaja, andando a toda prisa y sin pestañear, la hija de la diseñadora evita pronunciarse al respecto. Siempre se ha mostrado muy discreta en cuanto a estos temas se refiere y en esta ocasión no iba a ser una excepción.