A Kiko Matamoros le ha cogido de sorpresa la intención de Makoke de vender la casa en la que vivió junto al colaborador de televisión en La Finquilla. Este volvía de disfrutar de una cena junto a su prometida, Marta López, y era preguntado sobre este polémica.

¡Dale al play para ver la reacción de Kiko Matamoros!

Vídeo: EUROPA PRESS.

El colaborador de 'Sálvame' parece estar muy tranquilo ante esta nueva polémica: "Me parece muy bien, enorme, eso tendrá que decidirlo un juzgado antes" y exclama: "pero ese ¿qué va a comprar?", refiriéndose a la decisión de Javier Tudela de comprar la casa. Además, habla en torno a que su ex mujer haya llorado porque él dijo que no se casó enamorado de ella "pero con 4 años de retraso ¿no? Porque eso hace 4 años que lo conté". Y con sarcasmo, subraya las palabras de Makoke quien dice que Kiko está lleno de odio y rencor "mucho, ¿no me ves? (...) Me salen por las orejas".