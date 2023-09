La reacción de Bertín Osborne tras desvelarse la identidad de su supuesta amante: "Todas son iguales"

Está siendo una semana intensa para Bertín Osborne. Hace unas horas, Encarna Navarro, exconcursante de 'Operación Triunfo', desvelaba que mantuvo una relación oculta con el presentador de televisión durante 15 años. "Me duele, me decepciona que no reconozca que hayamos tenido una relación", declaraba la cantante.

Durante estos 15 años, Bertín Osborne mantuvo una relación con Fabiola Martínez, madre de dos de sus hijos, que ahora ha desvelado a 'Espejo Público' que está bien y que no se siente en medio de nada". Pero lo más importante es saber cómo se ha tomado el cantante la aparición de esta supuesta amante. Tal y como cuenta la periodista Gema López en el plató del programa de Antena 3 cuando Bertín se entera de que Encarna está hablando dice: "Todas son iguales".

El cantante ha reaccionado con tres rotundas palabras

Son muchas las dudas que surgen en torno a esta frase que ha dicho Bertín Osborne, ya que tiene varias lecturas. Una de ellas es que Bertín puede llegar a pensar que todas las parejas que han pasado por su vida terminan saliendo a los medios de comunicación para contar todos los detalles, lo que lleva a pensar que es una forma de confirmarlo. Otra de ellas es que se esté quejando de que salgan más testimonios inventándose historias sobre él.

Lo que sí es cierto es que Bertín Osborne no quiere entrar en confirmar y desmentir de manera directa el testimonio de una nueva supuesta amante. De hecho, prefiere seguir con su vida en paralelo a las palabras de Encarna Navarro. Su hija Eugenia Osborne, que tiene que responder a menudo preguntas sobre polémicas que protagoniza su padre, ha sido esta vez muy clara: "Ay, no tengo ni idea. No sé quién es y es que esa es la vida de mi padre, no sé nada. Uy, no me he enterado de nada, pero es que no voy a comentar nada", ha declarado sin querer decir nada.

Encarna Navarro devuelve a Bertín Osborne al foco de la polémica

A sus 69 años, Bertín Osborne ha vuelto al foco de la noticia después de que Encarna Navarro haya desvelado que mantuvo una relación con él durante 15 años. Esta ha lanzado una bomba absolutamente inesperada para la audiencia. Y es que, Encarna ha confirmado que mantuvo un affaire con Bertín Osborne de más de una década de duración, el cual el artista compaginaba con otras relaciones que sí eran públicas: "Sí, por supuesto que he mantenido una relación con él. Lo afirmo. Ha sido una verdadera amistad que hemos tenido durante 15 años y una relación", aseguraba la que fuera participante de ‘Operación Triunfo’.

Por si fuera poco, también defendía la postura del presentador a la hora de no haberlo admitido nunca, ya que considera que "no se quiere pillar los dedos" al haber sido infiel a otras parejas: "Tengo pruebas, claro que tengo pruebas. Tengo mensajes… ¿Cómo nos íbamos a comunicar, por paloma mensajera?", preguntaba la protagonista a los allí presentes, para después revelar qué "cómo trataba a las mujeres" fue lo que más le gustó del ex de Fabiola Martínez. Aun así, si algo tiene claro la entrevistada es que nada queda ya de sus sentimientos hacia Osborne, porque "ya no está enamorada": "¿Formar una familia…? Eso son palabras mayores".

