La reacción de Arelys al conocer la ruptura de Yulen y Anabel Pantoja

Yulen Pereira ha regresado a los Cayos Cochinos de Honduras. El esgrimista ha vuelto un año después de su experiencia en 'Supervivientes' para visitar a su madre, Arelys Ramos. Esta última se enteraba en directo de la ruptura de su hijo y Anabel Pantoja. Te contamos cómo ha reaccionado.

El encuentro entre Arelys y Yulen ha sido muy emotivo. Nada más verse, ambos se han fundido en un tierno abrazo y se han puesto al día. El esgrimista ha querido trasladar a su madre que estaba todo bien en la familia, evitando en un primer momento tocar el tema delicado sobre el fin de su romance. Finalmente le ha dicho que sola había una cosa que no había ido bien durante su estancia en Honduras y le ha comunicado la ruptura. "Fue hace un mes. Yo estoy bien y la familia está bien. Tienes que centrarte en esto. Eso es lo importante. Lo de fuera está fuera", le ha dicho.

La sorprendente reacción de Arelys

Aunque muchos creyeron que Anabel Pantoja no era del agrado de Arelys, esta ha reaccionado con mucho pesar. "Me duele, lo siento muchísimo. La gente pensará otra cosa, pero me duele bastante tener que escuchar esto aquí", ha afirmado. Con lágrimas en los ojos ha añadido lo siguiente: "Me está dando una noticia que entiendo que España sabe y yo me acabo de enterar". Yulen ha querido tranquilizar a su madre: "Yo estoy bien y tranquilo".

Yulen Pereira también ha trasladado a Asraf Beno la noticia del fin de su relación. El novio de Isa Pantoja se quedaba en shock al escucharla. "Ya no estamos juntos, pero todo está bien. Eso te lo tengo que contar. Está todo bien", insistía. El maniquí se mostraba muy sorprendido al escuchar estas palabras. "Me has puesto los pelos de punta. Lo importante es estar bien". El fin del romance de Anabel y Yulen era algo que no se esperaba para nada Asraf y así se lo hacía saber: "Me has dejado a cuadros. Me da pena. Yo os he visto muy bien, congeniabais muy bien". El noviazgo de Anabel y Yulen comenzó en Honduras, en la pasada edición de 'Supervivientes', y terminó de forma inesperada hace un mes cuando la 'influencer' regresó de la gira americana de su tía, Isabel Pantoja.